La inesperada reacción de Jimmy Fallon tras ser denunciado por 16 empleados de jefe tóxico y explotador

El nombre de Jimmy Fallon se posiciona en el tope de las tendencias de las redes sociales e Internet, y no es precisamente por una de sus entrevistas, películas o sketches. El conductor de The Tonight Show, uno de los late nights más famosos de los Estados Unidos y el mundo, fue denunciado por 16 empleados que lo tildaron de jefe tóxico y explotador laboral.

Los señalamientos, que vienen de trabajadores y exempleados de NBC en el show, dicen que Jimmy Fallon tiene “comportamiento errático” durante la producción del programa. Expresan que durante varios episodios “se sintieron intimidados, menospreciados”, y hasta llegaron a “tener miedo”, por el comportamiento del conductor y actor.

Cuentan que se metían en los camerinos de los invitados, que usaban como “salas de llanto” para poder descargar los malos tratos que sufrían en el programa.

También te puede interesar: ¡Como un desenfrenado! Captan a Leonardo DiCaprio besando a su nueva conquista en una discoteca de Ibiza

Inesperada reacción de Jimmy Fallon

El host de 48 años, lejos de querer seguir echando leña al fuego, de inmediato dio la cara. Contrario a lo que sucede en estos casos, en donde muchos artistas niegan este tipo de acusaciones, Jimmy Fallon aceptó sus errores y se disculpó con los empleados.

“Jamás tuve el propósito de crear ese tipo de ambiente para el espectáculo. Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo”, dijo el titular de The Tonight Show en una entrevista.

“Quiero que el programa sea divertido, que incluya a todo el mundo. Debería ser el mejor programa”, añadió.

La cadena NBC, que transmite este exitoso programa de televisión emitió un comunicado en el que se disculpa con los afectados.

“Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show, y proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad absoluta. Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; éstos han sido investigados y se han tomado las medidas oportunas. Como siempre es el caso, alentamos a los empleados que sienten que han experimentado u observado un comportamiento inconsistente con nuestras políticas a informar sus preocupaciones para que podamos abordarlas en consecuencia”, dijeron, según reseña Infobae.