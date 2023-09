¡A Arath de la Torre se le escapa decir que no soporta a Ferka!

María Fernanda Quiroz, mayormente conocida como Ferka, estuvo de invitada al programa “Hoy” y participó en varias dinámicas con los conductores del programa matutino, entre ellos, Arath de la Torre.

Sin embargo, al también actor no le cae nada bien la polémica exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, y así lo dejó saber cuando estaba fuera de cámara, pues emitió una opinión pensando que su micrófono estaba apagado.

⚡ Arath de la Torre habla mal de Ferka; su microfono estaba encendido https://t.co/2Iy3LQLPYy pic.twitter.com/5k0dVbNlJS — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 8, 2023

“A Ferka no la tolero”, fue lo que se pudo escuchar mientras María Fernanda Quiroz se encontraba en pantalla, participando con los otros conductores del programa.

También te puede interesar:

Esto fue lo que dijo Andrea Legarreta sobre el conflicto entre Arath de la Torre y Joanna Vega-Biestro

Poncho de Nigris considera que Sofía Rivera Torres y Ferka son las peores personas que conoció en LCDLFM

Joanna Vega-Biestro pone fin a la discusión con Arath de la Torre

Arath de la Torre no sabía que su micrófono estaba encendido

Evidentemente, Arath de la Torre no tenía idea que su micrófono estaba encendido porque no estaba en cámara, y el bochornoso momento fue retomado por Maxine Woodside en su programa, “Todo para la mujer”, quien no pudo hacer más que echarse de reír de la situación.

No sería la primera vez que Ferka recibe este tipo de comentarios, pues siempre ha sido una figura controversial, aunque tras su participación en “La Casa de los Famosos México” el hate hacía ella parece haber aumentado mucho más.

Por ejemplo, Poncho de Nigris expresó que ya no quería convivir más con ella y que la consideraba el peor ser humano que ha conocido, y su compañero, Sergio Mayer mencionó que no le agradó lo que dijo de él tras ser eliminada del reality.

Hasta los momentos, Ferka no se ha expresado sobre el comentario que hizo Arath de la Torre, mientras que el conductor solo posteó un vídeo en las historias de su cuenta de Instagram donde sale una chica que dice que si hablan de ti, aunque sea mal, es porque estás teniendo éxito.