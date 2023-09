Vivir 100 años plena y feliz es posible según el Ikigai: esto es lo que debes hacer

Sabemos que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte sin embargo, la mayoría de nosotros evita pensar en ella. Especialmente con el ritmo de vida tan acelerado que tenemos, las presiones y la falta de tiempo libre, hace que vivir 100 años suene a algo imposible pero hay comunidades que han sorprendido por la alta tasa de personas que llegan a dicha edad.

El secreto ha sido revelado en la nueva mini serie documental de Netflix Live to 100 Secrets of the Blue Zones (Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules)}, la cual ya se ha convertido en una de las favoritas y con justa razón.

Ésta invita desde un principio a la reflexión, a que pensemos en la muerte más a menudo no de forma fatalista sino como una oportunidad para vivir mejor.

Vivir 100 años Una mini serie documental que vale la pena ver (Netflix)

Con tan sólo 4 episodios de 30 a 45 minutos, ésta nueva producción está creando conciencia respecto a cómo vivimos nuestro día a día y cómo podemos mejorar para vivir más años, plena y satisfactoriamente, tal y como lo hacen los habitantes de las comunidades más longevas.

Ikigai, uno de los secretos para vivir 100 años según los japoneses

Ikigai se traduce libremente como “la felicidad de estar siempre ocupado” y más allá de significar que debes saturarte de tareas y actividades, se centra en el verdadero propósito de la vida de una persona.

Es precisamente en Okinawa, Japón, una de las zonas azules presentadas en el documental con la mayor concentración de centenarios del mundo, donde el ikigai es una práctica común.

Vivir 100 años La nueva serie de Netflix revela los secretos de la longevidad (Netflix)

Dice el proverbio japonés dice: “Sólo permanecer activo hará que quieras vivir cien años” y esto se logra a través de encontrar tu propósito y enfocarte en él.

Éstas son algunas de las reglas que sigue el Ikigai:

Tómalo con calma . Puede parecer normal tener prisa, pero eso en realidad puede tener efectos negativos en la calidad de vida.

. Puede parecer normal tener prisa, pero eso en realidad puede tener efectos negativos en la calidad de vida. Rodéate de buenos amigos. Tener buenas amistades en la vida se relaciona con la felicidad y la longevidad. Los habitantes de Okinawa priorizan pasar tiempo juntos en los centros comunitarios de su aldea.

Vivir 100 años El secreto de la longevidad se revela en esta serie (Netflix)

Esta mini serie es aclamada en Netflix: revela el secreto para vivir plena y satisfactoriamente

No llenes tu estómago. “Menos es más cuando se trata de una vida larga. Come un poco menos de lo que te exige el hambre”. Una de las frases más populares en Japón es “Hara hachi bu”, que significa algo así como “llenar la barriga al 80 por ciento”.

“Menos es más cuando se trata de una vida larga. Come un poco menos de lo que te exige el hambre”. Una de las frases más populares en Japón es Reconéctate con la naturaleza. Encuentra tiempo para respirar un poco de aire fresco y dar un paseo, incluso si vives en una ciudad. Pasar tiempo en la naturaleza puede parecer una pérdida de tiempo, pero puede aumentar tu productividad, mejorar tu estado de ánimo y mejorar tu memoria.

Encuentra tiempo para respirar un poco de aire fresco y dar un paseo, incluso si vives en una ciudad. Pasar tiempo en la naturaleza puede parecer una pérdida de tiempo, pero puede aumentar tu productividad, mejorar tu estado de ánimo y mejorar tu memoria. Da las gracias. La gratitud es una excelente manera de recordar las mejores cosas de tu vida. Tómate un tiempo para compartir tu aprecio por tu querida familia, tus maravillosos amigos o incluso por ti mismo.

La gratitud es una excelente manera de recordar las mejores cosas de tu vida. Tómate un tiempo para compartir tu aprecio por tu querida familia, tus maravillosos amigos o incluso por ti mismo. Vive el momento. Deja de lamentarte por el pasado y temerle el futuro pues el hoy es lo único que tienes. Haz que valga la pena recordarlo.

Deja de lamentarte por el pasado y temerle el futuro pues el hoy es lo único que tienes. Haz que valga la pena recordarlo. Sigue tu pasión única. Sigue tu ikigai, que te motiva a pasar tu vida compartiendo lo mejor de ti con el mundo. Si aún no conoces tu misión, entonces actualmente tu misión es encontrarla.

Vivir 100 años La nueva mini serie documental te dejará reflexionando (Netflix)

¿De qué trata la mini serie documental Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules?

El escritor Dan Buettner presenta cinco comunidades únicas donde las personas viven vidas extraordinariamente largas y vibrantes.

A principios de la década del 2000, Buettner colaboró con National Geographic en una iniciativa para descubrir el secreto de la longevidad. Esto lo llevó a explorar el mundo durante los siguientes años en busca de lugares donde las personas vivieran mucho más que el promedio. Éstas fueron denominadas “zonas azules” y abarca Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (Estados Unidos).

“La esencia de las Zonas Azules es que las personas viven mucho tiempo no debido a las cosas que pensamos: no siguen dietas, no siguen programas de ejercicio, no toman suplementos”, dijo Buettner a CBS News. “No se preocupan por la salud, lo cual es una gran desconexión en Estados Unidos, porque creemos que la salud es algo que debe perseguirse”.