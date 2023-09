Elizabeth Gutiérrez confiesa de cuál cirugía estética se arrepiente: estas famosas opinan igual

Es innegable que Elizabeth Gutiérrez es una de las famosas más hermosas de todas naturalmente, pero también ha recurrido a la cirugía estética para potenciar sus atributos.

Elizabeth Gutiérrez Instagram: @gutierrezelizabeth_ (Instagram: @gutierrezelizabeth_)

Y eso no tiene nada de malo, pues es una manera de sentirnos mejor con nosotras mismas y elevar el autoestima. No obstante, la protagonista de telenovelas aseveró que en su caso, desearía volver atrás y no hacerlo por una poderosa razón.

¿Cuál es la cirugía estética de la que Elizabeth Gutiérrez se arrepiente?

En una charla dentro de su programa, Ojos de mujer, citada por People, la famosa confesó que durante su etapa de juventud cometió el error de escuchar más las opiniones de terceros que sus deseos individuales.

Esta presión externa la llevó a querer complacer al mundo y fue cuando Elizabeth Gutiérrez se practicó la cirugía estética de la que hoy se arrepiente: una mamoplastia.

“Yo me sentía realizada, me sentía mujer, como que ‘ahora sí que me puedo poner todas estas blusas y se me van a ver mejor”, recordó sobre cómo se sintió una vez que se practicó el aumento de senos.

“Hoy en día digo, no, me las quiero quitar. Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho: ‘Eli, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para verte más mujer, no lo necesitas”, agregó la ex de William Levy. Actualmente desea quitárselas “para regresar a ser yo, la que siempre fui”.

“Trato de inculcarle eso a mi hija, nos dejamos llevar por las modas, en ese momento cuando me las hice era el boom de todo el mundo hacérselo. Hoy en día estamos aceptando más la naturalidad de cada ser humano, aceptándonos más. Ahorita puedes pensar que las quieres más grandes, pero en 10 años vas a decir ‘no, ¿por qué me hice esto?’”, — Elizabeth Gutiérrez.

Otras famosas que se arrepienten de su cirugía de senos

Esto que le está sucediendo a la mexicana es algo muy común entre las famosas, que cada vez alzan más la voz al respecto. Otras que se han unido en el mismo sentimiento son Michelle Renaud, Esmeralda Pimentel, Romina Marcos, Eiza González, Giselle Blondet y muchas más.