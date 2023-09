Problemas de tiroides, de qué va la enfermedad de Christopher Uckerman de RBD que tiene a fans preocupados

La gira de RBD va de lo mejor, y cada concierto ha estado lleno de miles de espectadores y fans de la famosa banda mexicana.

Anahí, Dulce María, Maite, Christopher Uckermann y Christian Chávez han estado dando el mil por ciento, interpretando temas que los llevaron al estrellato como Sálvame, Tras de mi, y Aún hay algo.

Sin embargo, la gira no ha estado libre de polémicas y problemas, y es que no solo Anahí tiene problemas de salud con su oído, Christopher tampoco ha estado bien de salud.

Y es que el cantante reveló que está sufriendo problemas de tiroides , y que es algo que le ha afectado desde hace un tiempo, pero con la gira ha empeorado.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado” , explicó el cantante en un video hace unos días.

Además, destacó que se está tratando, y aunque no ha sido fácil para él, el amor de sus fans le ha ayudado para poder seguir con la gira.

“Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo, para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte”, dijo.

Qué es la tiroides, enfermedad que está afectando a Christopher Uckermann en la gira de RBD

La tiroides se encuentra ubicada al frente del cuello y produce hormonas que controlan cómo el cuerpo utiliza la energía, afectando casi todos los órganos del cuerpo.

Cuando esta glándula no funciona bien, puede afectar la respiración, el ritmo cardíaco, y hasta el peso y la digestión y puede provocar otros problemas de salud.

Algunas de las enfermedades de las tiroides son el agrandamiento de la tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, nódulos, tiroiditis y hasta cáncer de tiroides.