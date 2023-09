El poderoso consejo sobre el dinero que Emilio Osorio recibió de su padre y que debes seguir

El reality show “La casa de los famosos” terminó hace tres semanas, pero el team Infierno, conformado por Emilio Osorio, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Poncho De Nigris, sigue dando de qué hablar. Los chicos están retomando poco a poco su vida y descubriendo todo lo que los cambió su participación en el programa.

Emilio, de 20 años, decidió invertir parte del dinero que le dieron por estar en el show, y lo hizo a lo grande y con ayuda de su padre, el productor de televisión Juan Osorio. Se compró una camioneta Chirey Omoda 5, que estaría valorada en unos 578 mil pesos mexicanos (33200 dólares estadounidenses).

➖ Con ayuda de su papá, EMILIO OSORIO se compró una camioneta nueva, de la marca CHIREY con lo que ganó en #LacasadelosfamososMx ‼️



El costo es de la camioneta es $576,900 pesos mexicanos#TeamInfierno #lcdlfmx #LacasadelosfamososMexico #emilio #halcón #EmilioHalcon #lcdlf… pic.twitter.com/dIyOZk1bp7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 3, 2023

El auto es un SUV compacto de 4.4 metros de largo, que cuenta con motor turbo de 1.5 litros, de 154 hp y 169 lb-pie, así como rines de 18″, faros full LED, cargador inalámbrico para teléfonos, asientos delanteros eléctricos y calefactables, espejo retrovisor electrocrómico y asistentes avanzados de manejo y freno autónomo de emergencia, entre otras características.

Algo por lo que ha sido criticado, pero que él salió al paso a las críticas y no solo calló a los haters, sino que les transmitió el consejo que su padre le inculcó desde niño: “Si es mía y gasté algo Y es una buena camioneta, pero no es un precio... obviamente no es un precio accesible, pero no es un precio como el que parece ¿me explico? La realidad que siempre me ha enseñado mi papá es que el dinero está para invertirse y para cuidarlo.

Lee también: ¿No quiere nada de sus padres? Emilio Osorio es criticado por ‘quitarse’ sus apellidos

Desmintió que gane “una millonada”, pero sí afirmó que trabaja todo el año y no anda tomándose vacaciones las veces que lo desea. A su corta edad, sabe muy bien cómo administrar su economía: “Invierto es mi carrera, porque la música es bien cara, que gente lo sepa. Un disco de buena calidad no te vale 50 mil pesos, te vale 500 mil pesos. Literalmente es ganar y reinvertir, ganar y reinvertir”, señaló el también hijo de Niurka Marcos.

“La gente cree que ganamos una millonada, no, al contrario. nosotros vivimos dentro de un mundo que nos da privilegios, pero es todo el tiempo chambeando”, expresó el artista. Emilio destacó que cuando tenía nueve año su padre también le regaló un consejo para toda la vida: " “Esta carrera es perra”. En relación sobre su participación en el reality, el joven cantante presumió a los medios de comunicación su nuevo tatuaje.

Se trata del tridente del diablo, como un guiño al team Infierno, y manifestó que se lo hizo junto a Nicola. Es el mismo dibujo que también comparte con los otros cuatro finalistas del juego, pero aclaró que Wendy es la única del equipo que no se lo ha hecho.