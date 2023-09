Dos veces con cáncer de mama: Linda Evangelista superó la enfermedad y así ayuda a otras mujeres

Es toda una guerrera. Linda Evangelista es más que una de las modelos más cotizadas del mundo. Ella es una sobreviviente, no solo de las malas cirugías estéticas, sino también del cáncer. Este martes de 5 de septiembre salió a la luz uno de sus más grandes secreto: padeció de cáncer de mama, no una, sino ¡dos veces! y ahora cuenta cómo fue este duro proceso.

En solo cinco años, Evangelista debió sacar fuerzas del rincón más recóndito de su alma para ganarle a la muerte. La primera vez fue en el 2018. Un chequeo de rutina le alertó a la supermodelo que algo no estaba bien en uno de sus senos. “Se detectó en mi mamografía anual”, confesó a sus 58 años al The Wall Street Journal, y esto fue clave, porque la detección temprana puede hacer la diferencia.

Esta es la razón por la que los médicos recomiendan hacerse el autoexamen de mamas una vez al mes y una evaluación general cada año. La celebridad renunció a “su femineidad” y se sometió a una mastectomía bilateral, extirparon sus dos senos.

“Los márgenes no eran buenos, y por otros factores de salud, sin dudarlo, porque quería dejar todo atrás y no tener que lidiar con esto, opté por una mastectomía bilateral. Pensar que estaba bien y preparado para la vida. El cáncer de mama no iba a matarme”, expresó Linda, quien también quedó “desfigurada brutalmente” por una cirugía estética que se hizo anteriormente y la alejó de las pasarelas.

Ella salió victoriosa de esta primera batalla, pero en destino la encaró de nuevo con este monstruo y el año pasado su gran temor volvió: sintió un un pequeño bulto en su pecho, el cáncer regresó. “Cava un hueco en mi pecho”, le dijo a su oncólogo después de su segundo diagnóstico, reseñó People.

La estética ya no importaba desde hace tiempo, pese a que de eso dependiera su carrera: “No quiero que se vea bonito. Quiero que excaves. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir por esto”, con esta firmeza, Linda se le volvió a plantar de frente de a la enfermedad.

Aunque actualmente su pronóstico es bueno, ella sigue en alerta, pues su oncólogo le manifestó que existe la posibilidad de que regrese y es por esto que ella se define como una “sobreviviente en espera”. Es posible que una de las personas que estuvo a su lado fue la actriz Salma Hayek, ya que Linda contó que estaba muy enferma para el Día de Acción de Gracias, pero la mexicana voló hasta su casa y le preparó una rica e inolvidable cena.

Ahora, Evangelista publicará un libro que escribió junto con su amigo el famoso fotógrafo de moda Steven Meiselel. Esto será el próximo 13 de septiembre y afirmó que todas las ganancias que genere será destinado para la investigación del cáncer de mama.