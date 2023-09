Scarlet Gruber revela detalles de ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’

El próximo lunes 4 de septiembre llega a la televisión abierta la serie ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’ basada en la vida de la famosa cantante, actriz y empresaria mexicana Gloria Trevi. La serie biográfica contará con 50 episodios en los cuales se revelará el enigmático viaje de la intérprete, una mujer que desafió las convenciones, venció la adversidad y encontró la redención a través de su espíritu inquebrantable.

¡Falta 1 día!

En entrevista con Publimetro, la actriz Scarlet Gruber quien le da vida a Gloria Trevi reveló que este personaje la encontró, ya que recibió una llamada de la productora Carla Estrada quien le preguntó si no quería audicionar para el papel principal a lo que ella respondió que sí y posteriormente comenzó a estudiar la famosa entrevista que le hizo Raúl Velasco a Gloria Trevi para el programa ‘Siempre en Domingo’, “Llegué a Televisa y pude estudiar con los maestros, al día siguiente hice el casting y al día siguiente supe que iba a ser Gloria, tuve un mes para preparar el personaje”, dijo.

Scarlet Gruber revela detalles de la serie ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’. / Foto: Cortesía

Junto a esto, la venezolana compartió que lo que más disfrutó de darle vida a Gloria Trevi fue poder sacar ese lado artístico en las partes de los musicales puesto que ella fue bailarina por muchos años, “Gloria fue un regalo porque pude finalmente poder expresar ese lado artístico que no había podido demostrar ante ante el público”, y agregó que lo más complicado o retador fue poder sobrellevar el nivel de violencia al que todas las chicas se enfrentaron, “Gloria vivió abusos físicos, psicológicos, emocionales y sexuales, entonces todos los días me enfrentaba a un tipo diferente y eso inevitablemente me cargó un poco como actriz, llegó un punto en el que me sentí muy abrumada”, compartió.

Scarlet Gruber reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Gloria Trevi dos veces, la primera cuando dieron a conocer el proyecto ante la prensa donde le dijo que tendría que ser muy fuerte y la segunda, cuando acabaron el rodaje donde la intérprete le dio las gracias por encarnarla. Asimismo, la actriz mencionó que la productora Carla Estrada entrevistó a 70 personas cercanas a la vida de Gloria Trevi, en las que cuatro chicas dieron su testimonio. Gruber señaló que la bioserie va acompañada de una causa ya que, al final de cada capítulo hay un micrositio donde se encuentran números telefónicos para que las personas pueden acudir a buscar recursos, ayuda y acompañamiento para poder seguir adelante, “Si cualquier persona se identifica con Gloria o con cualquier chica, digamos que están siendo víctimas de violencia, pueden salir adelante”.

Scarlet Gruber revela detalles de la serie ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’. / Foto: Cortesía

Por último, Scarlet Gruber enfatizó en que después de cada capítulo se generará una opinión y es bueno debido a que es una conversación que se debe tener en casa, “Buscamos crear conciencia, la conciencia va a crear cambio y me parece maravilloso, claro que la polémica causa conciencia al final entonces eso es lo que realmente queremos, no importa si la opinión es positiva o negativa. Espero que lo vean con amor y empatía, no se trata de amarla u odiarla, es un ser humano que verán desde otra perspectiva”, finalizó.