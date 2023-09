Vanessa Guzmán sorprende a Maribel Guardia en su competencia de fisicoculturismo: así reapareció

Vanessa Guzmán es sinónimo de disciplina, constancia y esfuerzo. Pese a las duras criticas que ha tenido por dedicarse al mundo del fisicoculturismo, ella ha continuado con su gran pasión causando gran sorpresa con su transformación física.

Son varias las medallas que la exconcursante de Miss Universo se ha enfundado gracias a sus fuertes rutinas de entrenamiento para lograr la musculatura con la que ahora cuenta, la cual es digna de admirar.

Durante una de sus últimas publicaciones en Instagram ha vuelto a dejar boquiabiertos a sus seguidores al compartir lo que fue su última pasarela durante una competencia y fueron varias las famosas que reaccionaron ante su trabajo como es el caso de Maribel Guardia, Ana Martin, Gaby Plata, entre otras.

Maribel Guardia y su reacción al ver a Vanessa Guzmán

Durante la competencia en la que Vanessa Guzmán logró quedarse con un tercer puesto, exhibió su cuerpo en bikini, dejando al descubierto su impactante musculatura, imágenes que han impactado a sus seguidores.

“#TBT Parte de lo que la pasarela de @klash_championship_series este viernes pasado! QUE PRECIOSO EVENTO!! 👏🏻🙏🏻”, escribió junto al audiovisual.

Maribel Guardia quien se ha tomado un tiempo para alejarse y vivir su duelo por la muerte de su hijo Julián Figueroa, reapareció para mostrar su orgullo por quien ha sido su compañera de grabaciones.

“Espectácular”, escribió junto con emojis de fuego.

Guzmán no dudó en reaccionar al mensaje de la actriz de 64 años que le ha tocado atravesar el peor dolor apra una madre.

“Eres una reina !! Gracias”, respondió.

Pese a los elogios de sus colegas, Vanessa no se ha escapado de las criticas de quienes opinan sobre los cuerpos ajenos y mencionan que no le favorece lucir de tal manera. Desde que la artista decidió dejar atrás las telenovelas para sumergirse al mundo de las competencias, son muchos los que han realizado comentarios despectivos, pero ella no ha perdido el enfoque y por lo contrario ha ido sumando cada día más medallas.

“Siempre fuiste mi amor platónico Vane pero ahora me das miedo”, “Eso no es belleza”, “Perdió su feminidad”, “Disculpen mi ignorancia , pero cuál es lo bonito de esto? El cuerpo es más saludable al mirarse así?”, es parte de los comentarios.

Sin embargo, ella ha contado con el apoyo de sus fans que verdaderamente han apoyado su esfuerzo y el gran camino que ha tenido para alcanzar sus sueños. La actriz que cambió las telenovelas por el culturismo, ha dejado atrás las habladurías.