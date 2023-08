¿Más guapo que Hamilton? Carlos Sainz, el piloto español que se roba las miradas con su atractivo físico

La Fórmula 1 deleita cada vez más no solo por la adrenalina de sus carreras sino porque cada vez se suman más pilotos que enamoran con su belleza. SI bien desde hace unos años ha sido Lewis Hamilton uno de los más comentados y elogiados por sus constantes éxitos y por detascar frente a las cámaras, ahora un nuevo nombre se suma a la lista de los más guapos.

Se trata de Carlos Sainz, quien ha logrado destacar en el mundo automovilístico dejando atrás la sombra de su padre Carlos Sainz quien se mantiene como una leyenda del rally. Fue en 2021 cuando el piloto de la F1 se unió a Ferrari y se puso frente la mirada mundial al tratarse de una de las escuderías más importantes.

El español ha sido comparado en varias oportunidades con su compatriota Fernando Alonso pues hay quienes no le han tenido fe a su trabajo y ponen en duda que se convierta en el sucesor del bicampeón mundial en 2005 y 2006.

Así de guapo luce Carlos Sainz

A sus 29 años destaca no solo por sus habilidades al volante sino también por ser uno de los más guapos de su profesión, por lo que distintas marcas lo han convertido en su imagen por su innegable atractivo físico.

“A nadie le molesta un piropo pero no me preocupa estar o no en la lista de los hombres más sexies del mundo”, llegó a confesar.

Y es que si bien cuenta con una buena genética, el deportista también se ha encargado de tener sus trucos para mantener su atractivo.

“En los últimos años se han hecho más evidentes los beneficios de cuidar el cuerpo, tener una vida saludable, hacer deporte y cuidar lo que comemos. Nunca es tarde para empezar a cuidarse… Practico natación, boxeo, cross-fit, carreras en pista con series cortas, carreras de larga distancia, karting, pesas en el gimnasio “, llegó a confesar a la revista Hola.

A través de su cuenta en Instagram se encarga de deleitar a sus seguidoras con su atractivo físico al parecer en la playa o incluso ejercitándose, sin dejar atrás sus poses enfundado con su uniforme de piloto con el que enamora.

De su vida privada se conoce muy poco, pues suele ser bastante reservado, por lo que de la última relación que hay registro en redes es con la periodista Isabel Hernáez, quien tiene 27 años.

Aunque Carlos ha subido al podio en varias oportunidades, no ha logrado consagrarse campeón desde Gran Bretaña 2020. Sin embargo, sigue siendo uno de los pilotos que más pelea está dando. Sainz se mantiene enfocado como automovilista y también de mantener su estilo y elegancia con el que se roba todas las miradas.

“Cuido bastante mi imagen y me gusta seguir mi propio estilo a la hora de vestir. Me considero clásico en ese sentido, no me veréis con prendas extravagantes u ostentosas. En lo simple está la elegancia”, expuso.