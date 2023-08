Adamari López no calló y así reaccionó a la polémica con Luis Fonsi, ¿cómo es su relación actual?

Luis Fonsi y Adamari López son parte de lo más comentado en los últimos días después que el boricua estrenara su más reciente tema, Pasa la página.

Esto no sería extraordinario de no haberle despertado las alarmas a los fanáticos de la conductora de televisión, quienes detectaron varias indirectas hacia la que fue su esposa años atrás.

De hecho, hasta le recriminaron que en el videoclip aparecen unos ojos verdes, casualmente el mismo tono que la mirada de la mujer de 52 años, que en algunas ocasiones ha recordado el divorcio con el cantante fue duro para ella.

“Esto no es una indirecta para una persona, yo digo que es una directa para muchas personas que verdaderamente tienen que pasar página en muchos aspectos de la vida”, fue lo único que se atrevió a decir el intérprete de Llueve por dentro en una entrevista citada por People.

“Esto no se lo estoy dedicando a una sola persona, se lo dedico a mucha gente que por muchos años no han sabido pasar página en muchos aspectos y que yo creo que se tenía que decir de una manera respetuosa, divertida, bonita. Yo me desahogo a través de las canciones”.

— Luis Fonsi.