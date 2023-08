Toda la verdad detrás de la ausencia de Nicola Porcella en el programa Pinky Promise

México vibró de euforia el pasado 13 de agosto cuando el programa de realidad La casa de los famosos llegóa su fin”, ¿La razón? pues los dos concursantes más queridos llegaron hasta el final y solo uno de ellos sería el ganador: Wendy Guevara y Nicola Porcella. Por supuesto, que la influencer resultó victoriosa y se llevó los cuatro millones de pesos, mientras que el peruano se gano el corazón del público mexicano.

Durante las 10 semanas que permanecieron aislados del mundo exterior, Wendy y Nicola formaron un mancuerna amistosa muy especial, al punto de que muchos llegaron a pensar de que esa relación podía traspasar las fronteras de la casa y darse una oportunidad de vivir “su amor” ya que él se declaró pansexual.

El team Infierno, conformado por la pareja, así como por Sergio Mayer, Emilio Osorio, Poncho de Nigris y Apio dio el todo por el todo al punto de quedar casi intacto hasta el final, pues solo Apio fue el único que salió. Tras acabar al temporada del reality show, por supuesto que todos fueron invitados a diversos programas y podcast.

El más esperado es el que trasmitirá este jueves 31 de agosto a las 7:00 pm Karla Díaz en su podcast Pinky Promise. Será el final de la quinta temporada. Para este show asistieron casi todos, pues os grandes ausentes fueron Nicola y Apio, y, por supuesto, que el público no dudó en preguntarla razón e incluso especular sobre ello.

Ante todo el revuelo que causó la falta del exparticipante de ”Esto es guerra”, fue Wendy quien salió a explicar, aunque ya él lo había hecho, pero nadie lo relacionó con este programa, ya que solo fue este lunes cuando salió el promocional. La creadora de contenido oriunda de Nuevo León manifestó que le han llovido críticas por esto y decidió aclarar todo.

@leliose02 Wendy pone un alto a las fans toxicas de Nicola, el no fue a Pinky Promise porque no se levantó, el señor estaba crudo. YA DEJEN A WENDY EN PAZ. #wendyguevara #nicolaporcella ♬ sonido original - Le liose

Con su particular sentido del humor, Guevara contó a través de su Instagram: ““Hermanas, no entiendo por qué me están reclamando a mi porque no está Nicola, me están reclamando y reclame: ‘Wendy, ¿por qué fuiste si no iba Nicola?’”.

Wendy explicó que el día anterior a la grabación, Galilea Montijo, conductor de “La casa de los famosos” hizo una fiesta que se extendió hasta bien entrada la madrugada y en la que disfrutaron mucho: “Nicola habíamos tomado un día antes en la fiesta, habíamos echado desmadre en la fiesta de Gali, yo me paré así cruda y todo. Nico no pudo. Yo creo que él se sentía más mal y Apio se fue de vacaciones”, contó.

El programa de Karla Díaz promete ser revelador y divertido, por lo que es muy esperado por los fans del reality, que quieren conocer más verdades y tramoyas.