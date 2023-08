Selena Gomez revela que la operaron de la mano

La cantante y actriz Selena Gomez reveló que la operaron de una lesión en una mano.

La artista confesó de su cirugía al responderle a un fan en una publicación del pasado 26 de agosto.

“Me rompí la mano y me operaron.. No me importa vender nada. Simplemente estoy feliz de hacer música con mis amigos”, dijo Gomez sin dar detalles sobre en qué consistió la intervención quirúrgica.

Cabe recordar, que la artista, de 31 años, padece lupus. En el 2014 compartió con su público sobre su diagnóstico. La enfermedad le afectó un riñón, por lo que en el 2017 fue trasplantada gracias a que su amiga Francia Raisa se ofreció como donante.

Selena Gómez y Francia Raisa La amiga de la cantante y actriz dejó ver cómo se ve su cicatriz a 6 años de la operación (@franciaraisa / @selenagomez/Instagram)

Mediáticamente, han circulado versiones según las cuales, Selena y Francia han estado enemistadas, pero la protagonista de ‘Los hechiceros de Waverly Place’ expresó en la serie documental de Apple TV Dear que “mi mejor amiga. Su nombre es Francia”.

Contó que Francia no dudó en hacerse la prueba de compatibilidad. “En tres días, ella fue a hacerse la prueba, y era compatible. Y fue uno de esos momentos en los que me sentí vigilada. Sé que tuve mucha, mucha suerte’.

Selena y su nueva canción

En este momento, Selena Gomez está en medio de la celebración por el lanzamiento por su nueva canción ‘Single Soon’, la cual comparte con sus seguidores en sus redes sociales, tras un año sin estrenarse con una pieza musical.

“¡Gracias por todo el amor en Single Soon!!! Es un himno juguetón sobre estar cómodo en tu propia piel y amar tu propia compañía... ¡Y también es muy divertido bailar!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram con una imagen en blanco y negro, donde se le sonriendo, mientas comparte bailando en lo que parece ser una pista de baile.

“Dios mío, agradezco estar viva para escucharte de nuevo”, “esa es la Selena que todos queríamos ver”, “reina”, “amo tu sonrisa”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Selena festeja contenta el buen recibimiento de su tema. Se llegó a comentar que está saliendo en son de romance con el famoso DJ y miembro de la banda The Chainsmokers, Andrew Taggart, pero ella asegura que sigue soltera. También se dijo que salía con Jeremy Allen White, pero nuevamente, ella salió a desmentirlo.