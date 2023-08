Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, intentaron darse una segunda oportunidad pero no funcionó

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han vuelto a quedar en medio del escándalo luego de conocerse su separación, pues pese a que intentaron darse una nueva oportunidad, al parecer no salió como esperaban.

La actriz y el cantante le habrían puesto fin a su relación a finales de 2022 de por supuestamente los comportamientos de manipulación que ella tuvo a lo largo de su relación.

Tras varios años juntos y un hijo en común, la pareja decidió tomar rumbos por separado pero en buenos términos, situación que los llevó a reconsiderar intentarlo nuevamente como pareja.

Esto dijo Sandra Echeverría sobre su nueva ruptura

Según la protagonista de la película ‘Busco novio para mi mujer’ luchó hasta el final por salvar la relación, por lo que está tranquila pese a nuevamente fracasar en el amor.

“Estamos en una época de toma de decisiones pero ahorita estoy sólita”, mencionó a Uno TV.

De igual manera, mencionó sus prioridades han cambiado, pues dedicará todo su tiempo a su hijo Andrés, de siete años. Fueron ocho años los que compartieron como esposos por lo que ahora lidiaran con la copaternidad.

Echeverría mencionó que ha tratado de sobrellevar los altibajos que ha tenido que enfrentar con su exesposo.

“Ha sido muy difícil, el tiempo es clave, también el hecho de que uno se quede en paz sabiendo que luchó hasta el final, creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da, finalmente he tratado de estar distraída, he estado leyendo, eso me sirve mucho. Estar distraída, tener planes con mi hijo, disfrutarlo, tener una serie de cosas… Ha sido el año más intenso de mi vida, ha sido un reto en todos los aspectos, pero bendito Dios siempre hay bendiciones atrás de todos estos cambios y detrás de todas estas crisis de transformación. Afortunadamente me está lloviendo trabajo”, agregó.

Recordemos que hace tres días, ella había mencionado que no tenía muchas esperanzas en la reconciliación durante entrevista para en Ventaneando.

“Más o menos, ahí vamos, todavía estamos viendo si eso va a funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo. Todavía no es un ‘no’ definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada, saber que uno luchó hasta el final y que uno se quede sobre todo tranquilo y en paz”, sostuvo.

Sin embargo, distintos internautas la criticaron por hablar constantemente de lo que ha sido su separación, pese a que él no ha decidido opinar al respecto.

“Él se ve bien prudente y ella ventilando por todos lados sus problemas… nada que ver”, “A ella le encanta la atención y el se ve una persona bastante reservada”, “Al parecer ella es la complicada”, “Que inestabilidad y que ganas de estar publicando su vida privada”, han comentado.