El ‘sexy perfume’ que Anitta le regaló a Wendy Guevara: “Para que todo huela riquísimo”

A dos semanas de la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara sigue causando furor a donde sea que vaya, y es que, no bastó su portada y entrevista exclusiva para la revista ‘Quien’, la influencer ya presume a sus amistades de fama internacional.

La noche del lunes 28 de agosto, la gran triunfadora del famoso reality show, se dio cita en un restaurante para compartir un momento junto a Anitta y el futbolista mexicano, Kevin Álvarez, quien pertenece al equipo de las Águilas del América.

Wendy Guevara / Anitta / Kevin Álvarez Instagram: @anitta (Instagram: @anitta)

Esto se supo gracias a unas historias que compartió a través de su cuenta de Instagram, pero no fue la única en presumir esta ‘salida’ de amigos, pues Anitta, también lo presumió en sus stories, bromeando que se encontraba con ‘La Reina de México’ esto después que le advirtieran de la fama que Wendy Guevara adquirió en México luego de concursar en ‘La Casa de los Famosos’.

“La Wendy es la reina del país, cuando llegué aquí me dijeron ‘es la reina del país porque es auténtica, es talentosa, es chistosísima, la reina de México’”.

El regalo de Anitta a Wendy Guevara

La cantante originaria de Río de Janeiro, le hizo un especial regalo a Wendy Guevara, y es que hace aproximadamente un año, Anitta lanzó su controvertida línea de perfumes íntimos a la que llamó ‘Puzzy’, esta misma, cuenta con tres fragancias (unisex) distintas: ‘Se Envolve’, ‘Preparada’ y ‘Agátta’ de olores frutales.

En los videos se puede ver a Anitta diciendo: “Le regalé un Puzzy a Wendy, para la chocha, el chorizo, el culo, todo huela muy rico, 12 horas de seducción oliendo”, a lo que la influencer trans respondió bromeando: “Me lo pusieron en el cumbias”.

Anitta y Wendy Guevara Instagram: @anitta (Instagram: @anitta)

Las fragancias de la cantante, de 30 años, fueron señaladas debido a los ‘peligros’ o consecuencias adversas que podría causar un perfume de este tipo, pues expertos comentaron que había que tener cuidado con una zona tan sensible como la íntima a la hora de elegir estos productos.

Fue la CIMED, la farmacéutica encargada de la elaboración de ‘Puzzy’ quienes aseguraron que “Pasó por exámenes ginecológicos y dermatológicos y fue aprobado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria”.

Anitta Instagram: @anitta (Instagram: @anitta)

¿De qué habló Wendy Guevara con Anitta?

El regalo no fue lo único que se llevó Wendy Guevara de Anitta, pues la influencer trans también reveló la profunda plática que tuvo con la cantante carioca, asegurando que hablaron sobre sus próximos proyectos e incluso de sus ‘arrepentimientos’.

Los medios, quienes ya esperaban a las estrellas, le cuestionaron a Guevara de qué se arrepentía, a lo que ella inmediatamente respondió: “¿Yo? Yo me arrepiente de haber sido este, bien tanga fácil”.

También aprovechó para aclarar la situación que en días previos se suscitó con Kevin Álvarez, luego de que los internautas lo señalaran de haberla bateado:

“Hace unos días tuve unas reacciones a los jugadores del América y me salió este chico Kevin y me estaban diciendo: ‘Wendy, te bateó’. Obviamente, cuando yo dije eso fue de juego, sí está lindo, pero no porque él tiene su novia. Nos está platicando muy bonito de su novia, bueno no sé si tiene novia, creo que tiene cinco”. Comentó en un live de Instagram.