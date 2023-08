Meghan Markle: el vestido con el que su mamá posó con las Kardashian y la acusan de “mal gusto”

Meghan Markle y las Kardashian La madre de Meghan posó con las Kardashian y la criticaron por su look (Chris Jackson / @kimkardashian/Getty Images / Instagram)

Meghan Markle se ha convertido en el foco de los paparazzis en las últimas semanas debido a su supuesto divorcio o crisis con el príncipe Harry.

Sin embargo, este fin de semana quien se robó la atención fue su madre, Doria Ragland, quien asistió a un famoso evento sola, sin Megan.

La madre de la exactriz asistió a una gala benéfica llena de famosos en Los Ángeles este fin de semana, pero fue duramente criticada por su look.

Te recomendamos: 3 razones por las que aseguran que hija de Meghan y Harry es la nueva versión de Lady Di y serían muy unidas

El vestido por el que critican a la madre de Meghan Markle durante gala benéfica y al lado de las Kardashian

La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, asistió a La quinta edicon del evento This is about humanity, que se realizó en Los Ángeles este domingo y contó con celebridades como Kim Kardashian, Kris Jenner, y Eva Longoria.

Sin embargo, fue criticada por el look que llevó y hasta dicen que “desentonaba” con las celebridades que asistieron al evento.

La madre de Meghan e instructora de yoga llevó un vestido corto, ancho y de mangas largas con estampado paisley rosa y naranja que combinó con tacones naranjas y sencillas joyas doradas.

Te recomendamos: Mientras Harry está en Japón, Meghan asiste a concierto y aseguran que lucen “más felices solos”

“Definición que el dinero no hace la clase”, “que vestido tan horrible el de la madre de Meghan”, “ojalá le pida consejos de moda a Kris o a Kim, porque terrible con ese look”, “OMG que look tan feo y desentona por completo”, “Meghan debe darle clases de moda a su madre”, “si fuera mi madre no la dejaría salir así, que falta de glamour”, y “la peor vestida del evento sin duda”, fueron algunas de las críticas que recibió la madre de Meghan.

Doria se veía hermosa, pero comenzaron a compararla con los looks de Kim Kardashian y Kris Jenner, con quienes posó muy feliz y emocionada, de hecho, en una foto se ve a Kim tomando muy animada una foto a su madre con Doria, lo que quiere decir que aunque la critiquen, la madre de Meghan fue toda una sensación en el evento.