“Me sentí la peor”: Violeta Isfel revela lo más duro de ser mamá trabajadora y muchas se identifican

Violeta Isfel se convirtió en mamá apenas a los 18 años, cambiando toda su realidad de forma abrupta y teniendo que pasar duros momentos para perseguir sus sueños a la par.

Durante grandes tramos de su vida tuvo que sacrificar algunas cosas de la maternidad para poder proveer económicamente a Omar, su retoño de 19 años actualmente, quien además tuvo que vivir en un entorno tóxico durante un tiempo.

Violeta Isfel La actriz se ha ganado el cariño del público con su actuación en 'Lagunilla mi barrio' (Instagram)

Llamado Rommel Ramírez, ambos tuvieron una unión libre que se transformó en una relación tóxica, pues ni siquiera la llegada del niño calmó el ambiente de discusiones, amenazas e incluso intentos de agresión que la motivaron a salir de ese ambiente para tener una mejor vida.

Por este motivo, Violeta Isfel se volvió una mamá trabajadora y contó qué fue lo peor en su experiencia

“Un día recibí la llamada de mi mamá o de mi papá, no me acuerdo, que me dijeron ‘Viole, Omar aprendió a andar en bicicleta’ –estábamos en Guadalajara, nunca lo voy a olvidar–, y yo ‘no me digas y cómo le fue’. ‘Padrísimo, se aventó, se cayó como dos veces pero está muy bien”, empezó a relatar la famosa.

“¿Cómo estás Omar?’. ‘Mami ya sé andar en bici, gracias por mi bici, te amo mamá, bye’. Y yo me sentía la peor del mundo porque no había estado con mi hijo el día que aprendió a andar en bicicleta, y como esas te puedo contar otras 40″, — relató Violeta Isfel en una entrevista citada por People.

La actriz mexicana no puede evitar llorar, incluso hoy, por todos los momentos especiales que se perdió alejada de su hijo y que le pesan, sobre todo en su etapa de Atrévete a soñar. La famosa intentó mantenerlo al margen de su trabajo para darle una vida “normal” y protegerlo.

“Él nunca me vio en conciertos porque era tan chiquito que a mí me daba mucho miedo que le fuera a pasar algo o que lo fueran a empujar, y le consiguieron el acceso para (el concierto 2000s Pop Tour) que estuviera con nosotros”, relató.

Esa fue la primera vez que el joven pudo ver a su mamá en el escenario, siendo un momento muy emotivo para los dos tras todo lo que superaron juntos.