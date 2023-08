Felicita a su ex y otros ejemplos de madurez que aplauden a Galilea Montijo tras una ruptura

Galilea Montijo dio la sorpresa este 2023 al separarse de su esposo, Fernando Reina, y reiniciar su vida amorosa de la mano del modelo Isaac Moreno.

Galilea Montijo La famosa se encuentra más hermosa que nunca (Instagram: @galileamontijo)

Sin embargo, su ex sigue siendo parte importante de su vida tras estar 11 años unidos en matrimonio y tener un hijo en conjunto llamado Mateo. Esto los ha hecho ser mejores personas, demostrando que sí es posible romper el vínculo amoroso desde la paz y la cordialidad.

Todas las demostraciones de madurez que ha dado Galilea Montijo tras su ruptura

Felicita a su ex públicamente

“Felicidades Fernando Reina, qué increíble para Acapulco. Súper evento, qué orgullo”, escribió la también actriz en sus redes sociales para apoyarlo en un nuevo proyecto que está desarrollando, dejando a todos impresionados.

Esta ha sido la última muestra de cariño entre los dos exesposos, quienes aprovecharon para demostrarse aprecio a pesar que se haya acabado la relación. “Gracias Gali, no vayas a faltar. Aquí nos vemos”, fue la respuesta de él.

Se lleva bien con el resto de la familia

“Los hijos de mi (ex)marido son mis hijos, son mi familia, su ex mujer de verdad la adoro y es mi amiga, no sabes cómo me ayuda con Mateo…”, aseveró la mexicana, haciendo incluso referencia a Paola Carus, la mujer con la que Reina estuvo casado antes de formalizar con Montijo.

No dejó de creer en el amor

“Soy una mujer muy apasionada y siempre voy a creer en el amor y en las historias con finales felices. (...) Estoy atravesando por un proceso de mi vida muy doloroso y triste, así que me la quiero llevar tranquila y claro, conociendo, porque me encanta estar ilusionada”, declaró a Quién semanas atrás. A pesar de las decepciones, no hay que cerrarse por siempre a las cosas buenas de la vida.

Isaac Moreno El español ha dado de qué hablar por su relación con Galilea Montijo (Instagram)

Esperó el tiempo prudencial para dar a conocer una nueva relación

Además de hablar muy bien de Fernando y conservar su amistad, también fue considerado con sus sentimientos, ya que no hizo pública su relación con el modelo hasta hace poco, a meses de su divorcio.

“Estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé y si no se da... les dije el otro día: ‘me divorcié, no me capé”, expresó cuando el mundo supo del romance.