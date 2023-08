Años, pleitos y roces después: Sergio Mayer se reencontró con su hijo ¿Por qué se distanciaron?

Luego de una exitosa participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Sergio Mayer ha anunciado que el ‘Team Infierno’ ofrecería una gira por toda la República Mexicana, en agradecimiento al público que semana con semana los apoyó y votó por ellos, convirtiéndolos en finalistas.

Pero esta ‘victoria’ Sergio Mayer, no pudo disfrutarla con uno de sus hijos, Sergio Mayer Mori, quien no lo acompañó cuando ingresó al famoso reality, y tampoco lo recibió en su salida. Quien sí acudió a visitar a su abuelo durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’ fue Mila, de apenas seis años.

Reciben a Sergio Mayer como todo un rockstar en reencuentro con su hijo Sergio, el integrante del Team Infierno en 'La Casa de los Famosos Mexico' asistió a los Kids’ Choice Awards 2023 con Sergio Mayer Mori#CdVictoria#Tamaulipas 😄 pic.twitter.com/gKIpeYcF93 — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) August 28, 2023

Luego de años de distanciamiento, el ex político mexicano, se reencontró con su hijo de 25 años, quien había estado ausente debido a un viaje de trabajo y otros asuntos personales, pero fue la alfombra de los ‘Kids Choice Awards’ la que volvió a unirlos.

Sergio Mayer se reencuentra con su hijo en los ‘Kids Choice Awards’

Luego de que Sergio Mayer se convirtiera en una de las figuras destacadas de ‘La Casa de los Famosos’, forjando una personalidad de estratega y fungiendo como uno de los líderes del Team Infierno, junto a Poncho de Nigris y Wendy Guevara.

Esto lo vivió sin uno de sus hijos, con quien, después de meses de ausencia y años separados, Sergio Mayer Mori, quien fue concebido con la actriz que personificara a ‘Rubí’, Bárbara Mori, se reunió nuevamente con su padre, quien se mostró entusiasmado por estar junto a él: “Después de 5 meses de no vernos, me da mucho gusto. Poder estar juntos, yo feliz de la vida”.

La alfombra de los ‘Kids Choice Awards’ que se llevaron a cabo en el Auditorio Nacional, fue testigo de esta hazaña, donde el propio público, fue el que recibió entre gritos, aplausos y ovaciones al miembro del ‘Team Infierno’ a quien incluso llamaron ‘El Tata’, como sus compañeros del reality solían decirle. A este evento también lo acompañó su hija Antonia.

En una entrevista pasada para la revista ‘Quien’, el ex integrante de Garibaldi, lamentó el distanciamiento con su hijo, no sin antes, aceptar que ya es un hombre independiente y que deseaba dejarlo ser, después de que tomara esa decisión a los 17 años.

¿Por qué se distanciaron Sergio Mayer y su hijo con Bárbara Mori?

Fue Sergio Mayer, quien reveló en una entrevista para Yordi Rosado que la razón por la que se había distanciado de su hijo, era básicamente un choque de ideologías y la forma en la que ambos hacían las cosas, asegurando que la forma de disciplinar del ex Garibaldi, nunca fue del agrado de Mayer Mori.

“La relación está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Nunca le gustó mi disciplina”.

El también político aseguró que las nuevas generaciones eran muy diferentes y están acostumbrados a otra cosa, pues a diferencia de la suya que fue educada para trabajar, ahora solo viven el momento.

A pesar de ello, aseguró sentir una profunda admiración por su hijo y cómo ha logrado salir adelante, demostrando que se puede luchar por los sueños sin importar la edad y tomando un vuelo a Europa con solo 150 dólares en la bolsa.