Novia de Octavio Ocaña se llena de criticas por presumir a su nuevo amor y así respondió

La muerte de Octavio Ocaña paralizó a México el pasado 29 de octubre de 2021 luego de recibir un disparo en su cabeza tras una persecución policial. Desde entonces su familia y la mujer que era su prometida Nerea González se dedicaron a exigir justicia y honrar su memoria.

En varias oportunidades a González se le vio visitando su tumba o colgando fotografías en redes sociales manifestando su dolor y su amor por el recordado actor.

Sin embargo, recientemente se ha llenado de criticas por presumir a su nuevo amor a casi dos años de su muerte, pues mencionan que ha pasado muy poco tiempo para estar nuevamente enamorada.

Las criticas hacia la prometida de Octavio Ocaña

Nerea González usó sus redes sociales para dar a conocer que le ha abierto las puertas nuevamente al amor tras presumir a un joven llamado Diego Alejandre. Son varias las fotografías en sus redes sociales donde Diego ha comentado dejándole distintos elogios a los cuales ella ha respondido con palabras de amor.

Las criticas no tardaron en aparecer por haber olvidado a Octavio, pero también hay quienes han decidido apoyarla considerando que debe seguir con su vida.

“Qué rápido reemplazaste a Tavo, inche p...”, “Te mereces todo lo bonito Nere”, “Los que fuimos testigos de tu proceso lo sabemos”, “Que bajo ha caído”, “Tan poco tiempo le duró el dolor”, “Es joven y debe continuar con su vida”, “Que lindo que encontró un nuevo amor”, han comentado.

Ante los ataque, Nerea decidió salir en su defensa confirmando que está nuevamente enamorada y que solo ella conoce su proceso.

Nerea González Exprometida de Octavio Ocaña respondió tajante. (Instagram: (@nerea.gogo))

“Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo qué pasé, desde el día 1, las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida y ahora, quien las entiende? Pero equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que solo estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que esto está mal yo le diría, medicate loc@””, escribió en sus historias de Instagram junto con una postal con su nuevo novio.