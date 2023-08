Participantes de LCDLF revelan que no han recibido lo que les prometieron: ¿los engañaron?

‘La casa de los famosos México’ terminó con una gran celebración por el triunfo de Wendy Guevara, pues marcó un parteaguas para la comunidad LGBTTTQIA+ en la televisión mexicana. Desde entonces, la influencer se ha enfrentado a una nueva realidad bajo los reflectores, entre cámaras y reporteros. Si bien las ofertas de trabajo le han llovido, Wendy no tuvo reparo al hacer un reclamo en pleno EN VIVO de Instagram con el Apio Quijano.

La ganadora de LCDLF es consciente del poder que tienen las redes sociales y que son incluso más poderosas que cualquier oferta de trabajo en televisión por lo que desde que ganó se ha esforzado en acercarse a sus fans a través de contenidos originales y transmisiones en vivo en éstas.

Wendy hace reclamo en plena transmisión

Wendy Guevara La influencer confesó que no ha recibido sus premios (Tiktok)

La noche del miércoles 23 de agosto, Wendy inició una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram a la que se unió Apio Quijano. Ambos hicieron una gran mancuerna dentro de la casa gracias a su sentido del humor y manejo del sarcasmo.

Durante la conversación recordaron los momentos más polémicos dentro de la casa así como de los conflictos de los que se enteraron saliendo de ésta. En un momento, la influencer reveló que todavía no recibe los premios que se ganó en las dinámica de los patrocinadores ni tampoco los 4 millones de pesos mexicanos que prometieron al primer lugar.

“¿Y el auto? ¿Qué pasó?”, dijo Wendy entre risas a lo que el Apio responde: “Lo mismo digo yo ¿Dónde está? No me lo han dado”.

La influencer continuó: “¿Qué crees? A mí no me han dado... Yo sí estoy bien molesta con La Casa de los Famosos y también con Mercado Libre, pero molesta, de verdad que no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina y esa pantalla yo ya la tenía destinada a mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto a la cocina”.

Cabe destacar que la última semana del reality, Wendy se ganó una bocina y una pantalla en una de las dinámicas de Mercado Libre, las cuales asegura no se las han dado por lo que sigue con una televisión chiquita que tiene en su cocina.

¿Qué pasó con los 4 millones que ganó Wendy?

Si bien todo lo manejaron con el humor que los caracteriza, el rostro de Wendy delataba molestia y escepticismo respecto a los 4 millones de pesos mexicanos que recibiría. Incluso no temió en señalar que “era mentira”.

El integrante de Kabah preguntó directamente a la influencer qué había pasado con ello y qué es lo que había dentro del maletín en el que supuestamente estaría el premio.

“Ay bebé, pues si no me han dado la pantalla, no chingu*s. Es más fácil decir: ‘Ten, Wendy’ (...) traigo poquita lana, pero yo pensé que saliendo (sólo iba a abrir el maletín) y vámonos, sólo traía fomi y también les pedí que me regalaran el maletín y tampoco me lo regalaron. La neta estoy muy así, a lo mejor no leí bien el contrato y hasta el final decía: ‘El ganador, recuerda que es mentira’”, comentó La Perdida.

Algo que nadie esperaba era que por cuestiones legales, el ganador podría no recibir todo el dinero pues nunca se especificó que fuera libres de impuesto. Esto significa que de los 4 millones, Wendy tendría que pagar un 30% de impuestos. La calculadora ISR de portal del contribuyente arroja que sólo le quedarían 2 millones 613 mil 679 pesos ya que el impuesto a retener sería de 1 millón 386 mil 320 pesos. Si los hubieran dejado repartirse el premio como estaban planeando los Team Infierno, les hubiera tocado de 650 mil pesos.