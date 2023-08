Marcela Mistral da réplica a las declaraciones que hicieron Ferka y Sofía Torres Rivera sobre su marido en LCDLFM

Marcela Mistral estuvo invitada al podcast ‘Karime Cooler’, donde habló sobre las declaraciones que hicieron Ferka y Sofía Torres Rivera sobre su esposo en “La Casa de los Famosos México”.

Cuando ambas seguían en el reality show, se quejaron de que Poncho de Nigris no quisiera estar cerca de mujeres en bikini por respeto a su esposa, y también que se negara a entablar una amistad con ellas por el mismo motivo.

“Mi marido ya es un viejo lobo de mar. Está cañón que a él se le diga qué hacer. Él hace las cosas por decisión y por convicción. En el matrimonio son acuerdos y traían el rollo de por qué él no quería convivir con las mujeres en la casa y él decía, ‘sí convivo, pero yo decido con quién me junto’, y traían un tema que, si las que usaban tanguita y tal, y dice, ‘póntela, pero yo no voy a estar al lado tuyo porque yo tengo responsabilidad afectiva y mi esposa quién sabe cómo le esté yendo afuera’ ¿sabes? Con este tema”, detalló Marcela Mistral.

Marcela Mistral se llegó a identificar más con Ferka que con Sofía Rivera Torres por el tema de la maternidad

Marcela Mistral decidió hablar de ello porque Karime Pindter le preguntó a quién prefería y de opciones tenía a Ferka y Sofía Rivera Torres, entonces recordó lo que ambas dijeron de su esposo, así que aprovechó la oportunidad para dejar en claro algunos puntos.

Como el hecho de que su esposo puede ver a otras mujeres, porque está en su instinto y, además, ella sabe lo que tiene en su casa, así que ambos llegaron a unos acuerdos: “Yo decía, bueno, pues sí, pero en el matrimonio los casa-dos deciden: dos. No la gente externa. Entonces cada quién tiene sus acuerdos”.

Con respecto a la pregunta que le hicieron originalmente, sobre a quién prefería, dijo que si tuviera que elegir a una sería a Ferka: “Si me das a escoger entre una y otra, yo con Ferka me identifico un poco más, en el sentido de la maternidad. A lo mejor Sofía en algún momento lo tendrá”.

Marcela Mistral también quiso dejar en claro que nunca entendió los ataques de Ferka y Sofía Rivera Torres en su contra, pues nunca las trató mal ni habló nada malo de ellas.