¿A qué huele Nicola Porcella? Conoce el perfume fresco y avainillado con el que enloquece a sus fans

Nicola Porcella nunca pensó que su paso por La Casa de Los Famosos México impulsaría aun más su imagen en el mundo artístico. Su amistad con los integrantes del reality, especialmente con Wendy Guevara, lo convirtieron en una de las celebridades más admiradas en el país azteca y ahora están pendientes de cada detalle de su vida, incluso del tipo de perfume que utiliza.

En un reciente live compartido en redes, la ex pareja de Angie Arizaga habló con sus seguidores sobre la fragancia que más le gusta. Aunque no es la misma que se le observó mientras estuvo en el programa de Televisa, Nicola mencionó que es la que más adora.

“Tengo varios, pero el que más me gusta es este de acá, que se me acaba de acabar”, dijo el ex capitán de Esto Es Guerra cuando le preguntaron cuál era su loción favorita. En el video aparece mostrando el frasco, completamente vacío, pero dijo que lo repondría porque le encanta su olor.

¿Cuál es el perfume que usa Nicola Porcella?

El envase mostrado por el modelo es Versace Eros, de la famosa casa de modas italiana. Se trata de un perfume muy famoso por sus acordes aromáticos, ingredientes verdes, especias frescas y cálidas con notas frutales, dulces y cítricos. Al rociarlo por primera vez, se nota el aroma refrescante de la menta con la lima ácida para luego dar paso a los olores de la manzana verde con extractos florales e intensos de geranio y lavanda, haciéndola una loción tipo fougère.

El secado es lo más espectacular: una conjugación de fondo de haba tonka, el cual le proporciona el toque dulce y avanillado a la fragancia junto con la calidez y aire terroso del ámbar.

¿Cuánto cuesta?

En Perfumerías Unidas del Perú puedes conseguir su presentación de 100 ml en 467 soles.