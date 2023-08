Wendy Guevara pone fin a la ilusión de las Wencola al contar por qué no estaría junto a Nicola

Wendy Guevara y Nicola Porcella se convirtieron en la pareja favorita de la primera edición de La Casa de los Famosos México tras la amistad que formaron la cual llegó a tener cercanías que generaron rumores de un posible romance.

Los fans los nombraron Wencola y se quedaron con las esperanzas de verlos en una relación tras la salida de la casa y aunque aun conservan su amistad, la influencer trans dejó claro que no está dentro de sus planes tener una relación con su excompañero.

Fue durante una de sus transmisiones en vivo en sus redes sociales, cuando la mexicana fue consultada si “andaría con Nicola” ahora que ambos tienen el camino libre tras salir del programa.

Wendy Guevara y su respuesta sobre Nicola Porcella

La integrante de ‘Las Perdidas’ es de las más comentadas del momento tras coronarse como la ganadora de los 4 millones de pesos y tras consulta sobre Porcella y una posible relación fue tajante.

“La verdad, no andaría con Nicola. Lo voy a decir, existen personas en nuestra vida... es que yo reflexioné muchas cosas dentro de la casa, aunque no me crean”, comentó Guevara en un video publicado en TikTok.

Aunque no niega que se sintió atraída por el atractivo físico del modelo, menciona que con el paso del tiempo se dio cuenta que prefiere mantenerlo como amigo.

“Hay personas en la vida que, a lo mejor, te pueden llamar la atención, o te gustan de su físico, de cómo son y sabes que están buenos, que te lo quieres echar… Pero no andaría (con Nicola), existen personas que uno debe de tener de amistad para toda la vida, porque si llegas a tener algo o tener como ‘amigovio’, uno empieza a sentirse como ‘ayyy’”, comentó.

Ante su comentario, usuarios aceptaron sus palabras y mencionaron que prefieren verlos como amigos antes que peleados en un futuro.

“Es verdad es mejor una amistad para toda la vida y conservarlo para siempre”, resaltaron.

Sin embargo, Guevara habló de posibilidad de vivir junto al exfutbolista en Ciudad de México.

“Nico necesita ir a vender su depa, a vender sus cosas porque se va a venir a vivir aquí a Ciudad de México y lo voy a ver más seguido a Nico. De hecho, los dos íbamos a buscar depa para ver si yo lo compartía con él o algo así”, mencionó.