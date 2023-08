Él es el guapo argentino que conquistó a Paola Rojas

Paola Rojas está viviendo nuevamente el amor tras dar a conocer su romance, luego de su polémica separación con Luis Roberto Alves, mejor conocido como ‘Zague’, la cual la dejó totalmente expuesta por su infidelidad; pero lo que más ha llamado la atención de su noviazgo es que se trata de un viejo amor que regresó del pasado.

En 2018 la conductora de ‘Netas divinas’ quedó en el ojo del huracán tras filtrarse un video íntimo de su entonces esposo. Desde entonces se había enfocado en su carrera profesional, para sanar las heridas, hasta que finalmente se dio una nueva oportunidad.

Fue durante una conversación con sus compañeras donde Paola se animó a confesar que si cree en las segundas oportunidades pues ella misma lo está viviendo.

“Yo sí he reciclado (novio) y con éxito. Digamos que se había terminado y nos reencontramos, y digamos que la segunda parte vale la pena”, dijo.

¿Quién es el novio de Paola Rojas?

Se trata del empresario argentino Marcelo Imposti a quien conoció en una fiesta pero no recordaba por estar en aquel entonces ebria. Pasaron 20 años para que iniciaran un romance.

“La verdad es que platico muy poco sobre mi novio porque, bueno, yo soy pública pero él que culpa tiene, ¿no? (...) Pero es que sí lo voy a tocar porque fue parecido, lo conocí mucho años antes, en una fiesta… Estaba comiendo con Daniela, de pronto se para Dani y cuando regresa me dice; ‘oye, ese tipo que está ahí, y yo ‘¿cuál?, ¿el guapo que me fascina y que no puedo dejar de mirar?’. Dice: ‘Ese dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”, contó.

El empresario le puso el ojo a Rojas y se encargó de conseguir su número de teléfono por medio de Miguel Ángel Fox y ahora ella está totalmente agradecida.

La pareja inició su romance en 2019, pero no fue en 2022 cuando se vieron por primera vez juntos y este 2023 cuando decidió hablar de su galán.

Marcelo es un empresario argentino de 57 años, es director del Grupo Publica, empresa que ha manejado la publicidad de compañías como Unilever, Disney, Adidas, entre otras.

Sobre sus estudios se conoce que se graduó de arquitectura en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Antes de su relación con la mexicana estuvo casado con Marcia Carmona, de quien se divorció tras tener tres hijos.