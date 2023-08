Bárbara Mori presume hermosa relación con su hijo, mientras Sergio Mayer no lo ve

Sergio Mayer se encargó de revelar durante su tiempo en La Casa de los Famosos la mala relación que mantiene con su hijo Sergio Mayer Mori, quien fue fruto de su relación con Bárbara Mori.

Según el ex Garibaldi, su primogénito nunca estuvo de acuerdo con el rigor que le pretendía imponer, pues el prefiere llevar su propio estilo de vida y hasta reveló que aunque quiso ayudarlo para que su carrera creciera él se negó a que lo ayudara pues no quería que su esfuerzo quedara reducido por ser el hijo de un famoso.

“Sergio me dice ‘no quiero que la gente diga que por ser Mayer tengo tal cosa’ y le dije ‘date chance y ahórrate 10 años’... Mi hijo me mandó a ca**r, yo lo quería apoyar y me dijo ‘ni madres, que no quería que pasara eso’”, dijo en aquel momento cuando en medio de lágrimas también le pidió que se acercara a él y a sus hermanas.

Las fotos de Bárbara Mori con su hijo Sergio Mayer Mori

Pese al deseo del exdiputado de reencontrarse con su hijo, el también actor de 23 años no reaccionó al pedido de su padre y por lo contrario ha presumido la buena relación que si mantiene con su madre.

“Gracias por darme la vida madre hermosa. Eres un alma muy especial y te mereces todo lo bueno en la vida”, escribió el papá de Mila Mayer Subtil.

Bárbara Mori La actriz disfruta de su nieta Mila. (Instagram)

Recientemente, la protagonista de ‘Rubí’ presumió en su cuenta en Instagram lo bien que se la lleva con su hijo y compartió algunos momentos juntos.

Luego de volver a México tras un tiempo en Colombia por compromisos laborales, Sergio se tomó un tiempo para viajar con su madre a su país, Uruguay, y ella se encargó de compartir algunos de sus paseos donde se les vio tomando mate.

“Vive el presente”, escribió la artista junto a un carrusel de fotografías.

Algunos internautas le han pedido a Mayer Mori que perdone a su padre, pero él mantiene la distancia mientras solo recurre a su madre.

Recordemos que Sergio Mayer y Bárbara Mori fueron pareja en 1997 y fruto de su relación nació su hijo Sergio Mayer Mori y aunque en aquel entonces parecían la apreja perfecta, la relación se fue desmoronando presuntamente por las exigencias del actor.

“Mi problema con ella también tuvo que ver por mi disciplina. Ella era muy chica, muy joven. Tenía 19, 20 años, empezaba su carrera. Yo ya traía un background y yo quería que fuera disciplinada… Me convertí en su papá… Ese fue un error tremendo que yo reconozco”, sentenció.