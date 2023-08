Verónica Toussaint un ejemplo de lucha y optimismo, su batalla diaria contra el fantasma del cáncer

Dice estar más cómoda con la conducción, ser actriz es un reto y la comedia le encanta, es Verónica Toussaint, una mujer que se ha convertido en un ejemplo por su dura batalla contra el cáncer.

“Siempre estamos en esta batalla por seguir vivos”, aseguró la actriz mexicana al famoso periodista español Alberto Pelaez en su programa de Youtube, donde abrió su corazón y contó todo lo que le ha tocado vivir tras ser diagnosticada en dos oportunidades con cáncer.

La conductora de 47 años de edad dice que reír sobre la tragedia también le ha permitido ser más consciente de su realidad, como le ocurrió la última vez que enfrentó esta dura enfermedad.

“Hacer chistes de que uno sigue vivo, en realidad, es la verdad. Es chistoso porque es incómodo, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que siempre estamos en esa batalla por seguir vivos, esa (la del cáncer) es una llamada de atención muy fuerte, que no te queda escapatoria, pero en realidad si la pensamos, todos los días estamos haciendo el intento de seguir vivos”, resaltó.

Dos diagnóstico y un largo recorrido

La primera vez que le dijeron de esta enfermedad estaba “muy jovencita” y fue en el apéndice que se la sacaron y “allí estaba el tumor”.

20 años después, octubre de 2021, a través de su programa de televisión “¡Qué chulada!”, la también guionista y escritora mexicana compartió con sus espectadores que por segunda vez le tocaba luchar contra este monstruo.

“Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama, y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas”, dijo en ese momento.

Asegura que esta noticia no se digiere tan fácilmente, “porque es información que ocupa tu cerebro, tu ser y no se va porque existe la recurrencia, porque estás siempre allí acechando”.

Pensar en cáncer es como entrar en un pasillo del terror

Verónica se sometió a 16 quimioterapias, algunas muy agresivas; eso la llevó a cambiar su estilo de vida, modificar su alimentación y asistir a terapias para tener la suficiente fortaleza para aguantar el proceso.

Asimismo, destaca que realiza otras actividades que la ayudan en su proceso, pero pensar en que su muerte puede ser pronto es el día a día en su cerebro.

“En mi caso, cuando te toca dimensionar ‘sí, es muy probable que me muera de esto, pronto’, porque siempre tendremos la duda sobre cuándo será mi fecha de caducidad, pero cuando de repente te acercan la fecha de caducidad a la cara... le temo a la manera de morir, al sufrimiento previo”.

“Durante el proceso del cáncer vienen unos pensamientos horribles, a lo cual llamó como entrar a un Blockbuster pero era entrar a qué pasillo quieres entrar, al pasillo del drama, del terror, de la comedia, y entonces sacas la película y la ves, es una película de horror, ¿por qué elegí la de horror?, entonces me la paso sacando películas”, agregó al hablar sobre la meditación necesaria en estos procesos.

La participante de LOL: Last One Laughing reconoció que “gracias al cáncer” también modificó hábitos como el dormir 8 horas diarias, “tratando de cumplir a cabalidad porque es toda la diferencia”, y retirar de su alimentación harina, azúcar refinada y lácteos.

“Un croissant, un quesito manchego, una baguette, no es que no pueda comerlos, ya no los como, se volvió parte de disciplina, de hacer todo bien, pero eso no significa que no vea una baguette y no babee”.

Su experiencia ayuda a otras mujeres

Asegura que compartir su situación a través de las cámaras, le ha permitido ayudar a otras mujeres para que dejen el miedo y acudan al médico para una detección oportuna o lograr el mejor tratamiento.

Horacio Astudillo, destacado médico cirujano, e investigador mexicano enfocado en el desarrollo de pruebas moleculares complejas para el diagnóstico y tratamiento de los diversos tipos de cáncer, es quien ha tratado su enfermedad.

“Cuando yo hago pública la noticia (de mi cáncer), lo invito a mi programa y ha sido superbonito porque saliendo de su clínica me he topado con mujeres que me dicen ‘vengo desde no sé dónde, porque tú recomendaste al doctor, porque yo te veo y quiero sentirme como tú’ y ahí están y a mí me da mucho gusto que se haya hecho esta cadena increíble de ayuda”, dijo.