“Se le nota descontrolada”: Wendy Guevara sufre ataques de ansiedad tras LCDLF, así se encuentra

La vida de Wendy Guevara cambió radicalmente el pasado 13 de agosto luego de ser elegida la nueva ganadora de La Casa de los Famosos, título por el que también recibió 4 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 236.462 dólares.

A esto se le suma la transformación abrupta de pasar 2 meses y medio encerrada, desconectada del mundo en medio de las grabaciones, a ser toda una celebridad en las redes sociales, con una agenda full de compromisos promocionales y nuevas ofertas de trabajo.

El estrés y la falta de descanso estarían haciendo mella en la modelo, que ya reconoció estar experimentando ataques de ansiedad por su panorama actual.

Así se encuentra Wendy Guevara tras ganar La Casa de los Famosas y preocupa a los fans

“Todavía no me cae el veinte la verdad, a veces me dan ataques de ansiedad se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte”, relató la influencer según Milenio.

Este cambio abrupto en su rutina y salud mental hasta lo han notado sus amigos, que reconocen que es una Wendy Guevara distinta a la que entró a La Casa de los Famosos.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

“La verdad la miré un poco descontrolada, porque está sacada de onda, todavía no se ubica, no se la cree que haya sido ganadora”, expresó a la misma fuente una de sus mejores amigas, Kimberly La más preciosa.

Pese a esto, la mexicana confía estar adaptada pronto a su nueva realidad pues “ahí me voy metiendo poco a poco al ritmo de la vida otra vez”, indicó.

Lo que sí es cierto para Wendy es que tendrá su propio reality show: Perdida pero famosa, el cual se emitirá en la plataforma ViX. Las telenovelas también ya están tocando su puerta.