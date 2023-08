Kylie Jenner no le importa las críticas por el color de piel de las Bratz: “No eres bronceada” La colección cuenta con seis muñecas Bratz que visten 6 looks icónicos de la empresaria (Instagram: @kyliejenner)

La menor del clan de las Kardashian, Kylie Jenner, está muy feliz con su réplica de las Bratz; sin embargo, en las redes sociales se ha generado polémica por el color de piel de las muñecas.

La empresa de muñecas, aprovechando el éxito de la película Barbie, lanzó a principios de agosto una colección de Bratz x Kylie Jenner, con lo que la modelo y empresaria se convirtió en la primera celebridad en contar con una colección en su nombre.

Según el portal Terra, la colección cuenta con seis muñecas que visten 6 looks icónicos de la empresaria de Cosmeticos Kylie, entre los que se encuentran dos looks que utilizó para la Met Gala en distintos años, así como el look que utilizó para asistir a la inauguración del Museo Thierry Mugler, entre otros.

Obsesionada con sus muñecas

La joven de 26 años que tiene 398 millones de seguidores en su cuenta en Instagram, publicó un video mostrando la colección, asegurando que está orgullosa, feliz y “obsesionada” con las versiones de plástico.

“Las chicas están aquí. ¡De crecer con las muñecas Bratz a tener las mías propias! Gracias equipo Bratz!! Ahhhh estoy obsesionada. Disponible para pre-pedido en bratz.com, Target.com y Amazon.com ahora y en las tiendas el 1 de octubre”, escribió la menor de las Kardashian.

¿Bratz a su imagen y semejanza?

Las reacciones de los usuarios desataron la polémica en la red de la camarita. Algunos de sus seguidores están satisfechos con el parecido de la muñeca con su musa, otros la criticaron porque no hace honor a su físico y a su piel.

“Pero eres pálida, no bronceada”, “no te ves así”, “pensé que era Kali Uchis”, “pensé que era Alexa Demie por un segundo”, “Wow, en mi opinión, este no es un buen aspecto. Creo que la gente no debería apoyar esto en absoluto, pero ok”, “¡La foto de la vida real tuya en la caja es mucho más ligera comparada con la muñeca! Haz que tenga sentido”, son algunos de los comentarios que recibió de sus fans.

Dos de las muñecas Bratz tienen cabello largo y negro, labios grandes y lindos atuendos. La versión de día lleva un estilo más casual con un vestido corto y un bolso en forma de labios, mientras que la segunda tiene vestido largo de gala mientras posa junto a un pequeño perro gris.

La versión más grande tiene el vestido de sirena de Versace con plumas color lavanda que usó la socialité en la Met Gala de 2019.