“Yo sí he reciclado y con éxito”: Paola Rojas probó que se puede volver con un ex

Paola Rojas acudió al programa ‘Netas Divinas’ donde reveló más sobre su nuevo amor, con quien habría decidido darse una segunda oportunidad luego de su rompimiento con Zague, lo sorprendente fue cuando confesó que se trataba de un exnovio, mostrando que las segundas oportunidades existen.

Fue en 2018, cuando Paola Rojas se colocó en el centro de la polémica cuando se destapó un video íntimo de su entonces esposo, el exfutbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, descubriendo la infidelidad del mismo.

Desde entonces, la presentadora reveló el difícil proceso de asimilar todo este escándalo y cómo ha ido sanando, y en el camino, volvió a encontrar el amor. Recuperada y paz con su vida, Rojas, ha dicho que se lleva muy bien con Zague, teniendo una buena comunicación y manteniéndose en buenos términos por sus mellizos, Leonardo y Paulo.

Paola Rojas Instagram: @paolarojas (Instagram: @paolarojas)

“Tengo por fortuna una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos; nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y compartimos una responsabilidad muy hermosa, la más al menos para mí, que es la crianza de los hijos”. Comentó a Netas Divinas en abril de este año.

Y añadió que el exfutbolista se ha mantenido como un padre presente para sus hijos, además de que ambos buscan crear un ambiente óptimo para la crianza de sus adolescentes, quienes ya cumplieron 12 años, el pasado 10 de agosto.

Paola Rojas reveló que su actual novio es un ex del pasado

Paola Rojas, nuevamente acudió a ‘Netas Divinas’, donde se sinceró sobre la nueva relación en la que ha vuelto a dar un salto de fe por el amor, y es que, todo comenzó cuando ‘Ángela’, se metió a la conversación para cuestionar a Sofía Rivera Torres (quien también fue invitada especial del programa) sobre si alguna vez se había dado una nueva oportunidad con un ex del pasado.

A esto, la esposa de Eduardo Videgaray respondió: “La verdad no, nunca me he quedado con ganas, soy de la idea de que lo que se tira ya no se recoge, atrás ni para agarrar vuelo”.

Paola en programa 'Netas Divinas' Instagram: @netasdivinastv (Instagram: @netasdivinastv)

Pero fue Paola Rojas, quien interrumpió la conversación y dejó a todos en shock con su sorprendente revelación: “Yo sí he reciclado (novio) y con éxito” y añadió: “Digamos que se había terminado y nos reencontramos, y digamos que la segunda parte vale la pena”.

La presentadora comentó que conoció a Marcelo Imposti, durante una fiesta donde estaba ‘indispuesta’ pues no había tomado solo ‘agua de jamaica’ por lo que estaba ‘risa y risa’, a pesar de que no recuerda bien el momento, aseguró que él se fue y ella también, tomaron rumbos distintos y no volvieron a encontrarse hasta ahora.

¿Cómo retomó su relación con Marcelo Imposti?

La periodista reveló como se dio todo el encuentro, todo esto mientras comía con Daniela Magun: “Yo estaba comiendo con Daniela, y de pronto ella se para y cuando regresa me dice: ‘Ese tipo que está ahí’, y yo (le respondí): ‘¿Cuál? El guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar’, me dijo: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”.

Relató que Imposti le pidió a Magun que le enviara un mensaje a su amiga: “Dile a Paola que yo la conocí en una fiesta hace muchos años y que desde entonces yo supe que íbamos a estar juntos’”.

Su actual novio se encontraba comiendo con el productor Miguel Ángel Fox, quien fungió como cupido luego de que Marcelo Imposti pidiera insistentemente el número telefónico de Paola Rojas.

