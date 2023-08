Mariana Seoane no desea trabajar con Ninel Conde, ya que considera que carecen de química

Mariana Seoane y Ninel Conde son dos figuras públicas que tienen una trayectoria parecida, pues ambas han actuado en varias telenovelas y cantan temas de los géneros regional mexicano, ranchero o tropical.

Además, tienen casi la misma edad, sin embargo, sus personalidades son completamente diferentes, y precisamente eso ha hecho que no hayan forjado una amistad, pues no tienen nada en común más allá de sus profesiones.

Así lo detalló Mariana Seoane en una reciente entrevista, donde le preguntaron si le gustaría colaborar con Ninel Conde y contestó que no, pues ya comprobó que no tenían química alguna.

Mariana Seoane solo colabora con artistas con quien tenga afinidad y ese no era el caso con Ninel Conde

“Yo no estoy hablando mal de nadie, yo la respeto, me parece una mujer espectacular y lleva una carrera padrísima también, pero para que yo haga una colaboración se necesita tener química con el artista, yo no tengo nada de química con ella”, aseguró Mariana Seoane dejando en claro que no tiene nada en contra de Ninel Conde.

Agregó que ya habían trabajado juntas en una telenovela y ni siquiera lograron entablar una amistad. “Porque no tengo química. Ya en su momento trabajamos juntas en algún proyecto como actrices y la verdad no, no tengo química con ella”.

También volvió a reiterar que no tenía nada en su contra, aún así, cuando se trataba de colaboraciones musicales, prefería hacerlo con alguien con quien tenga química.

“No tengo nada que hablar de ella precisamente... y le deseo lo mejor del mundo, pero simplemente no tengo química con ella y yo no voy a hacer jamás, sea mujer o sea hombre, una colaboración con alguien con quien yo no tenga química. Esa es la realidad”, sentenció Mariana Seoane sobre no querer colaborar con Ninel Conde.