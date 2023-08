Ana Martín sin tapujos confiesa que tuvo todos los amantes y las relaciones que quiso

Generó controversia. La actriz mexicana Ana Martín dejó a muchos con la boca abierta con las confesiones que lanzó durante su segundo podcast que emitió el pasado viernes 18 de agosto en Youtube, donde habló abiertamente sobre su sexualidad y cómo la gozó en su juventud. En el episodio “La Libertad Desde Muy Jóvenes” en la que conversó con dos fanáticos de Colombia y México, con quienes conversó sin tapujos.

A sus 77 años, la artista no reparó con tomar temas como el sexo, el amor y el empoderamiento femenino. Decidió ni casarse, ni tener hijos, decisiones con la que ha vivido en paz, pues en una entrevista que ofreció en el 2014 afirmó: “nunca creí en eso de que “hasta que la muerte nos separe”, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mi libertinaje ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo, creo lo más importante para un ser humano es la libertad, somos como las aves con alas y volamos”.

Ahora le contó a los dos jóvenes que “la libertad tiene un precio y es un precio alto, pero maravillosa” y destacó que esto le permitió entrar y salir de su casa cuando quería. Además, acotó: “Tengo otro sistema de vida: anduve con quien quise, nunca me quise casar, nunca tener hijos porque siempre dije que el día que llegara a tener un hijo era un proyecto de vida ¿por qué', porque no es: ' ya vino el bebé, la dulce espera, aquí traerlo, darle apapachos’. No, es una responsabilidad para toda la vida. Ese tronquito debes llevarlo hasta arriba, debes tener una seguridad económica, una seguridad con tu compañero”.

Les manifestó que cuando pensaba en tener hijo siempre optó por hacerlo con un amigo y no con alguien que amara ni de quien estuviera apasionada. “Me decían: ¡De verdad esta está loca!’, porque nunca me voy a pelear, vamos a planearlo y lo voy a llevar hasta arriba”.

Lo que más la empoderó como mujer

Martín en su cuenta de Instagram también ha contado que en su juventud no dependió de un hombre y reveló que siempre la valoraron porque ellos nunca sintieron que los necesitaba, pues “salí con todos, pero siempre pagué mis cosas. Siempre trabajé y me he mantenido sola”.

“Mi época fue la generación del empoderamiento de la mujer y el empoderamiento me vino por la pastilla anticonceptiva porque era terrible el tener relaciones. Entonces, era castrarse de mil maneras, cuando vino eso, empezó uno a empoderarse: podía tener relaciones (sexuales), era maravilloso y decías: ’¿Qué es esto?, esto no lo conocía’. Entonces, ahí empecé a tener relaciones sexuales maravillosas, he tenido todas las que quise, también tuve amantes, todos”.

La protagonista de novelas además añadió que sus compañeros en el amor siempre supieron que no la tenían segura porque “trabajábamos al mismo nivel, ganábamos al mismo nivel, cuando terminaba andaba con quien yo quisiera y entonces eso es lo que llame del empoderamiento de la mujer y del hombre, porque hay que respetar también al hombre”.