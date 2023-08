Vidente revela que Piqué y Clara Chía podrían separarse por infidelidad

El cuento de nunca acabar es la relación de Clara Chía con Gerard Piqué quienes después de descubrirse su romance han salido diversos rumores que tienen que ver con su posible ruptura. Las lecturas del Tarot del ‘El Niño Prodigio’ determinan que el exfutbolista podría serle infiel a la española. Se recuerda que las conclusiones de la separación entre la cantante barranquillera y el deportista estuvo vinculda al engaño.

A pesar de que la pareja se ha llevado al mundo por delante después de tener todo en su contra, decidieron mudarse a Barcelona a una zona más alejada de la ciudad y con mayor privacidad, lo que se interpreta que quizás puedan estar viviendo un idilio de amor soñado, sin embargo ‘El Niño Prodigio’ no ve a Piqué enamorado del todo y entre sus opiniones expresó:

“Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, recalcó. “Incluso, se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo”, agregó el tarotista.

¿Quién es el vidente ‘El Niño Prodigio’?

Víctor (El Niño Prodigio) Florencio es el psíquico y astrólogo de Univision, consejero espiritual y uno de los expertos en astrología y sanación más reconocidos en el mundo. Nació en República Dominicana, pero se crió en Nueva York a muy temprana edad. Ha hecho revelaciones que han puesto a temblar a más de uno.

#LaComay | El vidente reveló varios detalles sobre la polémica pareja. 😬https://t.co/50wv0u9Ol9 — TeleOnce Puerto Rico (@tele11PR) August 17, 2023

‘El Niño Prodigio’ dijo que los problemas entre Shakira y Piqué van a seguir y que, incluso, podrían llegar al plano legal. “Va a haber algo en que está la justicia. Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia”, puntualizó.