3 películas en Netflix que debes ver este fin de semana antes que las borren: dos se van en horas

Durante agosto, Netflix ha agregado a su catálogo varias películas que han logrado atrapar a las audiencias. No obstante, también ha eliminado decenas de producciones de su biblioteca.

Lamentablemente para los usuarios, el gigante del streaming no tiene intención de mermar su ritmo para borrar contenido y todavía hay muchos proyectos que serán eliminados este mes.

Películas que se van de Netflix en los próximos días de agosto

Por eso, a continuación, te presentamos tres de las películas en Netflix que tienen fecha de salida en los próximos días para que aproveches la última oportunidad de verlas en este fin de semana.

Pandilleros (2019)

Si te gustan los largometrajes dramáticos, tienes que correr a ver esta historia protagonizada por Kelvin Harrison Jr., Jacob Latimore, Charlie Plummer, Amber Heard y Terrence Howard.

Sinopsis: Tras sobrevivir una infancia traumática, tres adolescentes desilusionados llegan a un punto crítico y comienzan un alboroto nihilista en el Los Ángeles moderno.

Último día para ver en Netflix: 23 de agosto

Can’t help falling in love (2017)

Los amantes de las películas románticas solo tienen horas para reproducir por última vez esta historia de amor hecha en Filipinas con las actuaciones de Kathryn Bernardo y Daniel Padilla.

Sinopsis: Gab está ansiosa por casarse con su apuesto novio, pero hay un problema bastante extraño: ya está casada con un completo desconocido.

Último día para ver en Netflix: 20 de agosto

My Ex and Whys (2017)

Si lo tuyo son las películas románticas clásicas, entonces no puedes dejar pasar la oportunidad de descubrir –si aún no lo has hecho– esta trama encabezada por Liza Soberano y Enrique Gil.

Sinopsis: Cali, una popular bloguera, consigue un trabajo en una campaña de publicidad junto con su exnovio Gio, un éxito viral que quiere reconquistarla.