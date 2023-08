William Levy siempre estuvo orgulloso de su abuela: Las veces que la presumió en eventos

Agosto será un mes inolvidable para el actor William Levy, y no precisamente porque haya logrado algo extraordinario. Este viernes 18 anunció en sus redes sociales que falleció su abuela. El dolor de la partida de Mima, o Chicha como también le decía, le desgarró el alma. Sus hijos y exesposa también se pronunciaron sobre la muerte.

“Te amo Mima …. Te voy a extrañar mucho 💔 siempre te tendré presente 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼(...) Mi Mima te amo. Todo lo que soy es gracias a esta gran mujer”, fue le mensaje que la estrella de “Café con aroma de mujer” compartió con sus 11,6 millones de fanáticas en Instagram junto a una imagen de ella, la madrugada de hoy. Las muestras de afecto y condolencias por parte de otras estrellas y seguidores no tardaron en llegar.

La publicación ya cuenta con casi 9 mil comentarios, entre los que destacan el de su exesposa, la actriz Elizabeth Gutiérrez, quien compartió uno emoji de una paloma. También Sebastián Rulli, Ana Martín, Ana Bárbara y Lili Estefan se pronunciaron: “Noooooooo 🤦‍♀️como la vas a extrañar, que descanse en Paz esa belleza de mujer, con tanta alegría siempre”, le escribió la conductora del programa “El gordo y la flaca”.

Pero el actor no fue el único en desahogarse con el público, pues su hija Kailey también le envió unas sentidas palabras a su bisabuela: “Te amo muchísimo... Te extraño tanto💔 i know your still with us..and I know you will always look over us (Sé que sigues con nosotros...y sé que siempre nos cuidarás)”. La adolescente de 13 años también recibió muchos mensajes de apoyo.

En el 2010, Levy llevó a su abuela a la alfombra azul de los premios Juventud, pero en el 2019 tampoco dudó en presumirla de nuevo en el estreno de la película “En brazos de un asesino”, evento al que también llevó a su tío Lázaro. Con esta cinta, la Mima, se pronunció sobre las escenas en donde sale desnudo su nieto: “Son fuertecitas”, algo que le causó mucha risa a Levy, pues afirmó que ella siempre lo “nalgueó de chiquitico todo el tiempo” y estaba acostumbrada a verlo como Dios lo trajo al mundo.

La abuela, a quien le decía Chicha, estaba muy orgullosa de William, por lo que tenía decenas de fotografías del actor en su casa. En una entrevista que ofreció para “El gordo y la flaca” contó cuáles fueron los consejos que le dio a su nieto: “Llega siempre temprano” y lo consentía con su plato favorito: granos negros, con arroz blanco y patacón de plátano maduro frito.

Tenían una gran conexión, porque más que su abuela, era como su madre. Hace cuatro años, el protagonista de novelas, Era su fan más entrañable. Levy, manifestó en una entrevista para “Despierta América” que tanto ella como su madres eran sus “mujeres que adoro con mi vida, porque me criaron, me enseñaron, y gracias a esa formación que me dieron soy quien soy hoy en día. Confesó el acto de 42 años, que aún a su edad, su abuela lo regañaba.