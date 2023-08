Tami Rivera quiere ser la número 1 en Onlyfans del Ecuador, creó una agencia enfocada a este negocio

Un tropezón no es caída, dice el viejo proverbio. Es así que la creadora de contenido Tami Rivera ha logrado imponerse nuevos retos después que la infidelidad del influencer Kike Jav.

La joven no solo ha regresado a su pasión de ser Dj, también tiene en mente convertirse en la número 1 de Onlyfans en el Ecuador. En una charla para el programa de YouTube, Entre Tragos, indicó que las críticas de sus haters no le afectan para nada.

En respuesta a la productividad que le está otorgando su contenido en la plataforma azul, Tami ha decidido el construir su agencia para impulsar a chicas que quieren inmiscuirse en este ámbito; para la modelo es un trabajo constante y con bastante dedicación.

“Estoy super enfocada en el Onlyfans. Ahora si estoy soltera, se viene mi Onlyfans recargado, se viene colaboraciones. Se va a poner buena la cosa.

La gente piensa que comentando que eso es malo, me afecta. Yo no me siento mal, yo quiero ser la uno en Onlyfans.

He aprendido, no es nada fácil. Hay que saber cómo hacerlo. Hace unas semanas empecé mi agencia que está dedicada al tema de Onlyfans. Necesito gente trabajadora, cumplida.

Igual hay que tener el cuidado. Hay que tener el tino, por ello decidí hacer esta agencia. Tengo unas tres chicas que están dentro y van a empezar dos más.

Tengo un equipo, tres personas me trabajan en el tema operativo. Tengo muy buenos suscriptores, no me quejo”, acotó sobre el tema.