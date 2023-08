Nicola Porcella le responde a Sergio Mayer luego que lo criticara por no asistir a entrevista

Los finalistas de La Casa de los Famosos han estado en boca de todos ante las participaciones activas que han tenido tras su salida, por lo que han recorrido distintos programas contando cómo fue su paso por el reality y lo que les depara el futuro laboral. Sus vidas privadas comienzan a sonar bastante fuerte, así como las relaciones que mantienen entre ellos.

Si bien ha sido Wendy Guevara la más comentada tras resultar ganadora, Sergio Mayer ha quedado envuelto en criticas luego de lanzar un fuerte comentario sobre Nicola Porcella durante una entrevista. Internautas se han mostrado una vez más decepcionados del exdiputado y le han hecho saber su enojo.

Porcella quien se disputó la final con la influencer, ha sido uno de los participantes más queridos de la primera edición, por lo que al escuchar a Mayer sus fans salieron en su defensa para alertarlo y él no dudó en defenderse.

Nicola Porcella se defiende de Sergio Mayer

El exGaribaldi sostuvo una entrevista con la locutora, presentadora y periodista de espectáculos Maxine Woodside, donde abordó distintos temas sobre el dinero que recibió por entrar a la casa y también la polémica que vivió con Nicola luego que lo desnudara junto a Wendy y le aplicara crema en sus nalgas, dejando indignados a los espectadores.

“Yo no entré para hacer famoso, ni para conseguir novela, ni para tener más seguidores, ni generar contenido para mis redes, sino por un tema personal... para mi La Casa era mi roca... yo entre porque... sabía que iba a conectar con las nuevas generaciones, con el público... yo toda mi vida he sido víctima de calumnias, difamaciones, de injurias, me han acusado una y otra vez de cosas que nunca han comprobado... yo entre a que vieran quien soy realmente...”, detalló.

Sin embargo, a través de las redes sociales ha quedado expuesto el esposo de Issabela Camil, pues habló mal de quien fue su compañero e incluso intentó dejarlo como un “arrogante” y “engreído” frente a la periodista.

“Pero Nicola no tiene nada que hacer ahorita... no tenemos nada... yo por ti (dirigiéndose a Maxime) he esperado toda la vida, para estar en tu programa... no poder esperar 15 minutos para salir con Maxime, yo creo que alguien no le ha dicho quien es Maxime... vine personalmente... me dijo por zoom, le dije ¡No!... Maxime se merece su espacio... cómo por zoom”, expreso.

Ante sus palabras, Nicola decidió romper el silencio y aclarar su situación mostrando nuevamente su humildad pero sobre too pidiendo prudencia en cuanto a las palabras.

“Mi gente, estoy viendo esto que me mandaron y quiero aclarar que a mí nunca me invitaron a ir al programa de radio”, aseguró.