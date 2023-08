Mientras Sam Asghari pide respeto, Britney estaría planeando un regreso triunfal

La estrella de la música, Britney Spears, se sumó a la lista de celebridades de todo el mundo que le pusieron fin a su relación. La cantante y su esposo Sam Asghari rompieron su unión, tras permanecer unidos por seis años, confirmando así los rumores que se desataron en torno a ellos durante este año, pues poco se le veía juntos y él parecía no prestarle atención a los controversiales videos que ella subía en su cuenta en Instagram.

Esta fue una de las razones por las que Spears eliminó la opción de comentarios en sus publicaciones. Pocas veces ella figuró en el feed de Sam. Ahora esta semana salió a la luz pública que todo terminó entre ellos, y este jueves 17 de agosto, el propio Asghari rompió el silencio y se pronunció al respecto.

Britney Spears y Sam Asghari Instagram: @samasghari (Instagram: @samasghari)

En unas líneas que escribió en su historia de la popular red social manifestó: “Después de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre. Mierdas pasan. Pedir privacidad es ridículo, así que les pediré, incluyendo a los medios, que sean amables y sensatos”.

Trascendió a través de TMZ que Britney le era infiel con un empleado de la casa y que presuntamente, Sam encontró imágenes y videos comprometedores de la intérprete de “Sometimes” con hombres que laboran en el lugar y que “le pidió a otro miembro de su personal que filmara un video de ella desnuda”, afirmó la reconocida agencia de noticias.

Un regreso triunfal

Pero mientras Sam estaría destrozado por lo que supuestamente Britney le hizo, ella estaría muy ocupada planeando su regreso triunfal a la música, tras obtener de nuevo su libertad dejando atrás la tutela legal que tenía su padre sobre ella. Ahora se especula que está trabajando para conseguir un acuerdo con Sony para grabar un nuevo álbum, según el portal Extra Tv, y tener un regreso de reina.

El pasado 20 de julio Britney lanzó su tema “Mind your business” junto a Black Will.I.am, que ya acumula casi 18 millones de visualizaciones en Youtube. El cantante le contó al portal cómo fue la experiencia al lado de la artista: “Es increíble trabajar con ella en el estudio. Tiene muchas ideas, pero al escribir la canción, tomé un enfoque diferente. Entonces, pasamos por estas discusiones y yo “Tomaba notas. Simplemente hablábamos de todos estos diferentes tipos de temas: fama, amor, aspiraciones, sueños. Se trataba de privacidad y fama”.

Además, todo parece indicar que la “Princesa del pop” “tiene un próximo campamento de escritores y está consiguiendo canciones de algunos grandes artistas”, de acuerdo con Page Six, portal en el que también indicaron que está “centrada” en su esperado libro de memorias, “The Woman in Me”, que sale a la venta el 24 de octubre.