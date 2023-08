Jorge Salinas deja su seriedad y se muestra bailando, pero lo llaman “ridículo”: “parece que le dio un ataque”

Jorge Salinas es uno de los actores más famosos de México y es considerado todo un galán de telenovela que ha participado en producciones como Mi corazón es tuyo, La que no podía amar y Perdona nuestros pecados.

A sus 55 años el actor sigue cosechando éxitos y participando en producciones no solo de novelas sino de series y obras de teatro.

Recientemente, protagoniza la nueva serie de HBO Max, Te quiero y me duele, y se mostró en una faceta muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus fans.

Jorge Salinas muestra sus mejores pasos, pero lo critican y le dicen “baila terrible”

Jorge Salinas se ha acostumbrado por tener un temperamento fuerte y muchos lo llaman hasta problemático y serio, pero recientemente sorprendió a todos.

Y este jueves compartió u n video en el que está bailando como nunca, el tema de la serie, y aunque a muchos los sorprendió, pues no acostumbran verlo en esta faceta, otros comenzaron a criticarlo.

Muchos dijeron que está muy “viejo” para andar bailando así y otros dijeron que no tiene ritmo y se veía “ridículo”.

“Pero este hombre donde tiene el ritmo jaja”, “pero este señor ya está viejo para esto, que ridículo”, “tan serio que lo ve uno y de pronto sale con esto jaja”, “dios mío me he reído mucho, parece que le da un ataque”, “jaja es que no coordina la mente con el cuerpo”, “este video me ha hecho reir muchísimo”, “jaja no puedo con este baile, parece que se está retorciendo”, y “demasiado ridículo, lo que no hizo antes, lo viene a hacer ya viejo jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, el actor publicó en sus historias otro video en el que hace el mismo baile con sus compañeros y deja claro que no importa lo que digan los demás, él lo disfruta mucho y es lo que le interesa.