Dramas y amenazas: los escándalos que ha protagonizado Manola Diez, participante de Hotel VIP

El reality Hotel VIP recién empieza y ya ha dejado distintos enfrentamientos entre sus participantes, en especial Manola Diez quien comienza a causar rechazo entre los internautas por sus presuntos picos de ira, que han dejado desconcertados a más de uno.

Son muchos los adjetivos negativos que ha recibido la actriz que se mantuvo ausente de la televisión por un largo tiempo, lo cierto es que quienes la conocen desde sus inicios han recordado lo explosiva que es su personalidad.

Manola ha sido comparada con la participación que tuvo Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México, quien lidiaba con sus problemas hormonales que la hacían explotar por cualquier cosa dentro del reality, dejando un ambiente incómodo entre los compañeros.

Los escándalos de Manola Diez

Manola Diez ya ha peleado dentro del Hotel con Christián de la Fuente y su compañera Gomita, lo que comienza a preocupar y a angustiar a los espectadores por el clima inestable que genera.

Uno de los momentos más iconicos que se han recordado de la artista ha sido el drama que armó en el programa Big Brother realizado 2004, luego que durante una de las actividades le partieran la nariz.

El momento le generó una gran alteración por lo que le gritó a sus compañeros, les lanzó fuertes comentarios que si bien generaron tensión dentro de la casa, el momento quedó como uno de los momentos más recordados de la televisión y aun surgen memes y videos de la furia que hizo estallar a Manola.

Pero sus encontronazos en esta serie de programas no han sido los únicos, también protagonizó una pelea con Aracely Arámbula la cual terminó en amenazas.

Todo empezó Max, hijo de Manola, expuso una fotografía de los hijos que Aracely tuvo con Luis Miguel y a quienes ha decidido mantenerlos alejado de las cámaras. Esto habría generado gran rechazo en la actriz, y fue la misma Manola quien expuso que ‘La Chule’ la habría amenazado de muerte.

Manola Diez denuncia a Aracely Arámbula por amenazas pic.twitter.com/bPnacTLtvN — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) June 10, 2017

“A la prensa y a todos que se enteren que la Sra. Aracely Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max (su hijo) y la hago responsable si me pasa algo. El sábado pasado su hijo fue a jugar un partido de básquetbol y el equipo de mi hijo ganaron y todos tomamos fotos, la subí a ‘Face’ y se molestó. Tengo muchas cosas que decir de ella, la cobarde me mandó mensajes, ya estoy tomando cartas en el asunto. Sra. Aracely ahora entiendo… Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas […] Eres un lobo rapaz vestido de oveja. ¿Ahora entiendes por qué el padre de tus hijos no los ve? Yo sí lo entiendo, te tendí la mano cuando no tenías donde vivir”, escribió en Twitter en 2017.

Arámbula desestimó las acusaciones en aquel entonces e incluso tiempo después, su colega se disculpó y aceptó que no había actuado de la mejor manera.

“Al final de cuentas hay que reconocer cuando te equivocas, creo que las cosas se debieron hacer de otra manera, pero así se dieron, y yo que la conozco de tantos años puedo decir que es una gran mujer y que no hay rencores”, dijo.