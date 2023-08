Sergio Mayer indigna a fans por considerar como amigo solo a Emilio y por hablar de su futuro político ¿Qué cargo busca?

Aseguran que jugó un papel fundamental en La Casa de Los Famosos porque sus estrategias mantuvieron a flote hasta el final al Team Infierno. Se trata del polémico y audaz actor y expolítico, Sergio Mayer.

En una de las entrevistas que le realizaron por ser el cuarto finalista del reality show, dejó sorprendido a los fans con sus confesiones, entre ellas que la única persona con la que había hecho una amistad sincera era con Emilio Osorio.

“Emilio Osorio, el gran ‘halcón’, yo creo que es el único amigo que puedo decir y él lo vio y lo entendió porque está muy joven pero muy maduro; sin embargo, no deja de ser un niño, pero Emilio”, expresó.

Muchos de los seguidores lo criticaron y aseguran que el hijo de Niurka Marcos es su amigo porque fue el único al que pudo “manipular”.

“Siempre ay que ser selectivos con la gente que te rodea, gente que te aporte no que te reste, Sergio muy bien!!”, “Porque fue al único que pudo manipular”, “Siempre se ha sabido que Sergio es el que está ahí sentado, ¿qué sorprende?”, son algunos de los comentarios que recibió de los fans en TikTok.

Habló de la amistad de su esposa, Issabela Camil, Niurka Marcos y Marcela Mistral, quienes defendieron a sus familiares de los ataques que recibían de las redes sociales.

“Mi mujer hizo muy buenas amigas con la esposa de Poncho y Niurka también, hicieron equipo en muchas cosas cada vez que nos atacaban y distorsionaban la realidad”.

¿A la carrera política de nuevo?

Durante el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside, Mayer no sólo habló de su experiencia en La Casa de los Famosos, sino de sus próximos proyectos, entre ellos, retomar su carrera política.

El actor se desempeñó como diputado federal por Morena, para el periodo de 2018 a 2021, de esa experiencia, enfatizan, salen las buenas estrategias aplicadas para que el Team Infierno se mantuviera a flote, reseñó El Financiero.

“He tenido yo el beneficio y la bendición de Dios, de la vida, de la gente, de que tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia divina, y está muy bien todo, ¿por qué no retribuir y regresar un poco a través de la labor social como representante?”, dijo el integrante del llamado Team Infierno.

Aun cuando no dejó muy clara sus intenciones de lo que aspira políticamente, en agosto de 2022 durante una conversación en el programa Venga La Alegría, expresó que le gustaría ser presidente o gobernador y se comparó con el actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger.

“Él fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”.

Al periodista Yordi Rosado hace un tiempo, le asomó la posibilidad de postularse para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo”, explicó.