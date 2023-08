La razón por la que Wendy Guevara rechaza a las telenovelas tras LCDLF: se roba los aplausos

Wendy Guevara es la mujer del momento después de ganar La Casa de los Famosos, experiencia que le abrió las puertas de las telenovelas, donde ya empieza a ser muy cotizada.

Varios han tocado sus puertas preguntando por su disponibilidad y es que incluso la influencer puede presumir de su aparición en Ellas soy yo, la nueva bioserie de Gloria Trevi para ViX.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Sin embargo, La Perdida pausó momentáneamente este episodio de su vida y no se embarcó en las nuevas oportunidades por una controvertida razón, que ha despertado críticas y elogios al mismo tiempo.

¿Por qué Wendy Guevara rechazó las telenovelas?

De acuerdo con Quién, Wendy Guevara habría rechazado las telenovelas y más específicamente al productor Juan Osorio, que ya le hizo un ofrecimiento, por no sentirse lo suficientemente preparada para estar a la altura de las exigencias de un dramático de este tipo.

“Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así”, aseveró la modelo ante los medios de comunicación.

Wendy Guevara look en la final de La Casa de los Famosos Instagram: @soywendyguevaraoficial / @carlos_zermeno_rodriguez (Instagram: @soywendyguevaraoficial / @carlos_zermeno_rodriguez)

No obstante, esto no será para siempre, ya que buscará capacitarse para luego asumir esos retos. “Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas”, agregó, por lo que en algún momento podríamos verla desarrollar una carrera actoral.

Lo que sí es cierto es que la vida de la mexicana ha cambiado completamente tras su anuncio, pues ya suma más de 6 millones de seguidores en Instagram, se embarcará en una gira promocional y también aparecerá en La Casa: El After, la continuación de la tercera temporada del reality show en la plataforma de contenidos previamente mencionada.