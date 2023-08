Esto fue lo primero que hizo Nicola Porcella al convertirse en mexicano: agradecer a la virgen de Guadalupe

Entró a La Casa de Los Famosos pensando que duraría solo unas semanas en el reality show: no era un personaje conocido en la televisión mexicana, así que tenía todos los números para ser uno de los primeros eliminados.

Las alianzas dentro de la casa, su historia de vida y su carisma, lo hicieron superar las diferentes etapas de eliminación y llegar a la final del programa como segundo finalista.

Con 35 años, el actor abrió su corazón y trató temas como la depresión que padece desde su juventud, la difícil niñez que vivió, su imposibilidad para enamorarse, el amor incondicional que siente por su hijo y, por supuesto, los problemas públicos que enfrentó en Perú.

Según el diario El Universal, Porcella fue acusado por una expareja de haberla violentado y su participación en una fiesta polémica en las que las autoridades peruanas tuvieron que intervenir.

Arropado por México

Lo que nunca imaginó Nicola es que el cariño de los mexicanos lo arroparan tanto hasta convertirse en uno de los ganadores de La Casa de Los Famosos.

Nacido en Perú y nacionalizado en México, el modelo agradeció el respaldo que ha recibido de sus fans mexicanos y decidió quedarse en el país para hacer carrera en el mundo del entretenimiento.

Hace tres años que recibió la nacionalidad mexicana y fue allí que por agradecimiento y el recibimiento que obtuvo en el país que se tatuó a la virgen de Guadalupe a la que, constantemente, le agradece por las buenas rachas que han sobrevenido en su vida desde que llegó a nuestro país.

“Ustedes saben que la mayoría de mis tatuajes es como un agradecimiento a Dios, y los otros son por cosas que me han pasado en la vida que siempre he tratado de ponerlos en tatuajes. Cuando llegué a México lo primero que quería conocer era la Basílica, porque todo el mundo me hablaba de la Virgen y de lo milagrosa que era”, dijo en el momento que se tatuó la figura en su hombro.

Del más odiado en Perú al novio de México

Pasó de ser el hombre “más odiado de Perú” a ser el “más amado de México” y fue en una historia de Instagram junto a su hijo que anunció que se quedaría en el país.

“La verdad, ha sido una locura desde que salimos, muy agradecido con todos ustedes, no me imagino todavía todo lo que está pasando, la verdad que ha sido muy bonito el cariño de la gente, estoy muy feliz de una noticia que les voy a dar al ratito, estoy acá echado con el que se quedó ayer cuidándome (Adriano), y quiero contarles esta noticia que ¡ya me quedo a vivir acá! ya comienzo a buscar departamento así que nada estoy muy feliz, muy agradecido”, destacó.

Confesó que abrirá su canal de YouTube tras recibir muchas peticiones de sus fans, quienes quieren interactuar más seguido con él.