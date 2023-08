“Parece de 60”, el video de Thalía por el que dicen que quedó al descubierto y “ya se le notan los años”

Thalía es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas de México que a sus 51 años sigue cosechando éxitos.

La famosa se muestra trabajando en su música y su marca de ropa constantemente en sus redes, y también deja ver parte de sus looks modernos y juveniles.

Aunque muchos dicen que no aparenta su edad, otros la acusan de abusar de los filtros y el bótox para lucir más joven, y recientemente aseguran que quedó en evidencia.

El video por el que dicen que Thalía quedó al descubierto y “se le notan los años”

Thalía compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que está cantando y aparece con el cabello recogido y un look cómodo y deportivo.

Sin embargo, aunque el video tiene filtros, muchos dicen que “se le ven los años” pues en algunas tomas se ven sus arrugas y se nota muy diferente a las fotos que publica en las que parece de 30 años.

“Como cuando trato de concentrarme cantando una buena balada, y el ingeniero me hace reír. Y me da el simple! Y no puedo parar de reír!😫🤭”, escribió la cantante en el video en el que fue muy criticada.

“Uy aquí si se le ve lo vieja”, “mira como se le ven sus arrugas ni el filtro las pudo ocultar”, “wow Thalía en video es otra que en las fotos”, “aquí no pudo ocultar las bolsas de los ojos”, “cada vez se le ven los ojos más chinos, se le pasó la mano con el bótox”, y “aquí sí parece de 50 y hasta de 60″, fueron algunos de los crueles comentarios en la publicación.

Ese mismo día la famosa compartió una foto con su mismo look en la que disimuló sus arrugas con la luz del estudio y también filtros. Sin embargo, siempre se ve hermosa y nadie tiene derecho a criticarla ni juzgarla.