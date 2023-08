Como una dama, novia de Sebastián Caicedo calla a las haters que la acusan de querer aprobación

Ya han pasado seis meses desde el actor colombiano Sebastián Caicedo oficializó ante los medios de comunicación su relación con la empresaria y compatriota Juliana Diez. A diferencia de su ex pareja, la actriz Carmen Villalobos, él optó por mantener un perfil bajo de su romance en las redes sociales, por lo que se puede conseguir pocas fotos o videos de la pareja.

Tras hacer público el noviazgo el Día de los enamorados, las críticas hacia ellos no cesaron en internet, pues acusaban de Juliana de ser la causante del rompimiento del matrimonio entre los actores, que duró tres años. Carmen y Sebastián anunciaron el fin de su relación en julio del año pasado, aunque él afirmó a la revista People en español, que los problemas llegaron en diciembre del 2021.

Sebastián Caicedo y su novia en romántica noche Instagram: @SebastiánCaicedo

Lo cierto es que ahora Diez debía lidiar con los señalamientos, algo a lo que no está acostumbrada, ya que no pertenece al mundo del espectáculo. Ellos se conocieron en la iglesia a la que ambos asisten. Caicedo contó también al mismo medio de comunicación que Juliana lo “invitó a su cumpleaños con su familia a jugar bolos y ahí se cruzaron miradas, ella es guapa. (...) Después empezamos a hablar de muchas cosas, a conocernos, empecé a darme la oportunidad y me contó que tenía una historia muy similar, un matrimonio como yo”.

Actualmente, los dos están enfocados en una marca de ambos, se trata de un champú anticaída, mientras también se dedican a sus otros compromisos. Así como también pasar tiempo en familia, ya que a inicio de agosto, Sebastián publicó un video compartiendo con el pequeño hijo de su novia.

Respuesta de una dama para callar a las “tóxicas”

Esta semana, Diez compartió en Instagram un hermoso mensaje para el actor: “Amo ver cómo creces día a día en todas las áreas de tu vida. Gracias mi amor por enseñarme tantas cosas, por creer en todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias le doy a Dios por permitirnos caminar y crecer juntos en medio de nuestros procesos”.

Por supuesto, los señalamientos comenzaron a aparecer en la caja de comentarios, por parte de algunos internautas: “Así como dejaron a mi querida Carmen Villalobos así te van a dejar a ti niña. No creas que porque das conferencia de autoestima y de seguridad y de toda esa mie@# la tienes segura”, “Lo que percibo en estas palabras que escribe esta linda chica parece que necesita convencer y la aprobación de los demás”, y “Con el cuento de Dios te le metiste en las sábanas a un tipo casado eso a diosito no le gusta”.

Pero Juliana no se quedó de espectadora en su propia cuenta y les contestó como una dama: “Dios te bendiga. Cuando conocemos a Dios aprendemos que Nuestra seguridad y confianza nunca estará puesta en un hombre o una mujer, siempre estará es la voluntad y su propósito, eso nos quita un miles de cargas en nuestras vidas, no somos dueños de nada ni de nadie”, respuesta que fue aplaudida por más de 600 personas.