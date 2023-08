Yalitza Aparicio y su look moderno y rebelde de minifalda y combat boots con el que dejó a todos boquiabiertos

Yalitza Aparicio es una de las actrices más famosas y exitosas de México, y también se ha convertido en todo un icono de la moda.

Aunque algunos la critican por sus looks, otros la alaban y quieren copiar sus atuendos, pero lo mejor es que sin importar si la critican o no, ella sigue firme en su estilo y no le teme a innovar cada día.

Recientemente, la oaxaqueña asistió a un evento y deslumbró con un look muy chic y arriesgado, que muchos han amado.

Yalitza Aparicio da clases de moda con minifalda y blusa de escote con botas

Yalitza Aparicio asistió el fin de semana a un evento de Clase Azul Tequila Gold, donde encantó con su atuendo atrevido, y que es ideal para alargar las piernas y lucir estilizadas.

La famosa actriz llevó una minifalda muy original que parecía un corset al revés, en tono gris, que combinó con unas botas de combate negras, alargando sus piernas y luciendo más alta.

Además, complementó este atuendo con un top de escote profundo en tono blanco, ideal para alargar el tronco y darle un toque de elegancia a tu outfit.

Yalitza Aparicio La actriz mexicana sorprendió con este look rebelde y chic (@yalitzaapariciomtz/Instagram)

Para este look, la famosa optó por un peinado semi recogido, con un moño alto, y ondas hermosas en el cabello, luciendo moderna y hermosa, como una diosa.

“Amé este look tan arriesgado”, “wow no dejas de sorprendernos”, “es la más hermosa”, “me encantó este look, el mejor”, “hermosísima eres una diosa”, “el mejor look que le he visto, preciosa”, “ella es nuestra diosa, se ve divina”, y “Muy guapa se ve y me gusta mucho su pelo todo recojido arriba de su cabeza en un chongo alto”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La famosa acostumbra a llevar vestidos, jeans, y siempre tiene los mejores trucos para lucir a la moda, convirtiéndose en inspiración para muchas mujeres.