Nodal ‘se sube al tren’ de burla a Yahritza y fans lo tunden por “doble moral”: esto le recordaron

Yahritza Martínez, una artista que recién despuntó en el género de regional mexicano, ha estado en la mira y no por las mejores razones pues aunque junto a su banda estaba teniendo críticas muy positivas, terminaron envueltos en el escándalo.

La polémica estalló cuando en una entrevista terminaron ‘despreciando’ varios aspectos de México como la comida y el estilo de vida. Cabe destacar que aunque nacieron y se criaron en Estados Unidos, tienen raíces mexicanas, las cuales supieron aprovechar para hacer música.

“Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó el guitarrista Armando.

Por otro lado, Jairo, otro de los integrantes aseveró: “Soy bien delicado, sólo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.

La gota que derramó el vaso fue el comentario de Yahritza, quien aseguró que no le gusta despertar en tierras aztecas por el ruido de las ciudades y el tráfico. “No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo.

Las burlas en redes sociales no han parado e incluso una famosa piñatería lanzó polémicas piñatas inspiradas en ellos, además de que fueron abucheados en un concierto. Pero las críticas en Internet dieron un giro inesperado cuando Christian Nodal se ‘subió al tren’.

Christian Nodal se burla de Yahritza y lo tunden

Si bien los comentarios hechos por Yahritza ‘ofendieron’ a los mexicanos, las burlas del cantante Christian Nodal no fueron aplaudidas pues muchos le recordaron que él también pasó por una situación de bullying y pidió respeto en el pasado.

Aunque nunca mencionó a la agrupación, fue por medio de Instagram que el intérprete de “Botella tras botella” publicó una serie de historias en donde hizo referencia a la polémica.

Nodal aprovechó su paso por Panamá para hacer un chiste ‘imitando’ lo dicho por Yahritza y su Esencia.

“La comida, la gente, todo es increíble, aunque a mí sólo me gusta el chicken de Washington”, declaró.

La publicación de Nodal desató críticas entre los internautas pues señalaron que “se le olvidó” que en el pasado él también habló del daño que hacía el bullying a la salud mental.

Acusan a Christian Nodal de su “doble moral” sobre el bullying en redes sociales

En junio de 2022 Nodal y J Balvin estuvieron en la mira debido a que ambos llevaban looks similares, lo cual hizo que internautas se burlaran de ambos a través de memes.

La situación escaló al grado de que comenzaran a molestarse entre ellos en sus redes sociales. J Balvin se unió a las burlas publicando una foto de él mismo y una de su colega, con el mensaje “Encuentra las diferencias”. El mexicano decidió responder diciendo: “Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Asimismo compartió un par de historias en las que aparece cantando un fragmento de la sesión musical que Residente hizo junto al productor BZRP, en la que criticó a Balvin. “Lo siento, yo también amanecí bromista”, agregó Christian al mensaje.

Conforme las burlas y ataques siguieron, Nodal puso un alto alegando que las redes sociales estaban dañando su salud mental.

“La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”, publicó.

También dijo que las burlas hacia su aspecto lo lastiman, por eso respondió de manera agresiva cuando J Balvin opinó sobre su cambio de look.

“Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del ‘encuentren las diferencias’ hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse”