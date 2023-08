“No es sano seguir juntos”: José Eduardo Derbez anuncia separación de su novia y deja en shock a sus fans

El actor José Eduardo Derbez hizo una publicación que dejó a todos sorprendidos, incluso a la familia al anunciar la ruptura con su novia, Paola Dalay, con quien tiene una relación desde 2019.

“Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices. Los que me conocen en persona saben que soy de los que se enamoran con facilidad de alguien, o al menos eso yo creía, de mi parte estuve mal al sentirme así, aunque no fue mi culpa del todo, tuvimos muchos errores y por eso decidimos terminar con esta bonita relación.”, escribió el hijo de Victoria Ruffo.

Derbez ha sido muy discreto con su relación con Dalay, pasaba mucho tiempo con ella, pero evitaba publicar detalles, hasta que poco a poco se fue abriendo al punto de hablar su historia de amor constantemente, reseña el portal Univisión.

El detalle que causó risa y molestia

Pero hubo un detalle en el escrito que le hizo Derbez a su novia en el que decidió jugar con los sentimientos de sus fans y resultó que hasta su familia cayó.

En el párrafo final que realiza José Eduardo, después de anunciar su ruptura, aclara que todo se trataba de una broma y que su romance con Paola sigue su curso.

“Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme, yo también caí, ahora es tu turno de molestar a otros…”, agregó.

(Instagram: @jose_eduardo92)

Lo que no contaba el hijo de Eugenio Derbez es que parte de su familia, especialmente su hermana mayor, Aislinn Derbez, caería en el juego y generó toda una polémica entre los seguidores.

“Noooooo por favor no se dejeeeen… pero bueno, sabía que esto no iba a acabar bien…” expresó la hija mayor de Eugenio Derbez, desatando carcajadas y comentario polémicos entre los seguidores de su hermano.

“No sabes leer!!”, “Cuando no le entiendes bien al chisme! Ella solo lo está haciendo más creíble”, “La gente que no lee”, “¿De veras no leíste todo?”, “@aislinnderbez cuenta el chesmee de porque no iba a acabar bien”, son algunos de los comentarios que recibió la actriz de la broma de su hermano.