Gustavo Adolfo Infante se le va a la yugular a Niurka: “Nadie quiere entrevistar a Emilio por su mamá”

Niurka Marcos es de esas artistas controversiales que su franqueza termina en vulgaridad y arremete contra quien se atreva a juzgarla o a criticarla.

En las últimas semanas, estuvo a la defensiva como una leona por su hijo Emilio Osorio, quien fue participante en La Casa de Los Famosos y perteneció al Team Infierno de donde salió la ganadora de esta edición, Wendy Guevara.

Las críticas y acusaciones contra el reality show por parte de la vedette estuvieron a la orden del día y las hizo específicamente en contra de la productora del programa, Rosa María Noguerón.

Aseguraba que Noguerón favorecía al llamado Team Cielo, especialmente a Jorge Losa, a quien señalaba de siempre ganar los retos, junto con Mariana “La Barbie” Juárez.

Asimismo, señaló que Rosa María buscaba incrementar el rating del programa a expensas de denigrar y acosar a los participantes, palabras que sacudieron los cimientos del mundo del entretenimiento.

Entra en escena las rencillas con Gustavo Adolfo

Las reacciones de Niurka Marcos molestaron al reconocido periodista, Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa “De Primera Mano”, quien le respondió muy fuerte a la vedette, asegurando que necesita ayuda psiquiátrica con urgencia. “Dios te ayude y un psiquiatra también”.

La comparó con Alfredo Adame, quien acostumbra a estar involucrado en controversias y aseguró que las acusaciones de Niurka contra el reality Show, afectaron la imagen de su propio hijo, Emilio Osorio.

“Si ustedes tienen un hijo en la universidad y agarran las redes sociales y dicen: Es que la directora de la academia en donde va mi hijo es una ladrona, y también que la universidad es un lugar que no enseña, que no son éticos, y además, los compañeros de mi hijo. Pues así de lista y así de inteligente es la señora cubana que nada más está haciendo daño a su hijo, es la Alfredita Adame y se llama Niurka”, describió Infante.

“Niurka le trunca el camino de la música a su hijo”

Esta confrontación entre ambos famosos pareciera no terminar y Gustavo Adolfo dejó claro que el camino a la música de Emilio, quien tendrá que enfrentarse a los medios, estará truncado por su progenitora.

Destaca que Niurka le dará “a mentadas de madre a todo aquel que le diga que (su hijo Emilio) no canta como Carusso o no baila como Chayanne y no es la sucesión de Luis Miguel. No lo podemos decir porque a la señora le enoja todo lo que no es perfecto de su hijo y empieza a amenazar y a meterse con la prensa y la reputación de la gente”.