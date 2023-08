Comparan a Karol G con Kloé Kardashian por abusar del photoshop en su última portada

Karol G sigue sumando éxitos en su carrera lo que la ha llevado a presentarse en distintos escenarios, ganar premios, reconocimiento público y hasta protagonizar distintas portadas de revistas; conforme va creciendo como cantante más queda expuesta al escarnio público.

Y es que la colombiana ha tenido que soportar que critiquen su cuerpo, su estilo, su música y hasta sus trabajos fotográficos, como sucedió en su más reciente posado para la revista Rolling Stone.

Luego de lanzar la segunda parte de su disco ‘Mañana será bonito – Bichota Season’, donde tiene colaboraciones con reconocidos cantantes como Peso Pluma ella se sigue posicionando en lo más alto de la industria, por lo que las criticas no son preocupación para ella.

Las fotos de Karol G donde la comparan con Khloé Kardashian

Luego de su polémica portada para la revista GQ donde fue ella misma quien criticó la manera en la que abusaron del Photoshop, pese a que no había sido las fotos que ella había aprobado, ahora la paisa se convirtió en la gran protagonista de Rolling Stone, la cual es una de las más prestigiosas de la industria musical en el mundo.

La Bichota presumió de su trabajo en sus redes sociales y distintos medios replicaron las distintas postales donde se le puede ver con su melena rosada vistiendo un conjunto de dos piezas, compuesto en la parte superior por un top de cuero simulando un arnés y en la parte inferior, una tanga adornada con correas y encaje. Además, lleva en sus manos lo que parece una especie de dragón plateado.

La cantante ha sido duramente criticada pues aseguran que su rostro no luce como es verdaderamente y la compararon con Khloé Kardashian quien también ha causado rechazo por abusar de las ediciones.

“Imagino que por esas fotos también se va a quejar por tanto Photoshop”, “Se parece a Khloé Kardashian con tanto Photoshop”, “Últimamente está usando mucha simbología rara”, “Yo esperando que se queje de las ediciones”, han comentado.

Te recomendamos: Así se veía Karol G cuando cantó en una fiesta de 15 años con J Balvin

Internautas también le pidieron soltar lo que fue su noviazgo con Anuel AA tras hablar de lo que vivió en aquel entonces durante su entrevista.

“Las dos semanas antes de que saliera el álbum, no podía dormir, no podía comer. Estar tan expuesta en mi música fue muy pesado psicológicamente… Imagina que algo así pase, y tienes que contarle a millones de personas lo que te sucedió. En mi cabeza repaso los momentos extraños, los momentos locos, los difíciles… Los momentos en los que sentí, ‘Me estoy muriendo y no podré lidiar con esto’. Es por lo que tenía que pasar para llegar a donde estoy hoy”, confesó.